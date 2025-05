Campagne “Kort ritje? Da’s zo gefietst!” van start

OLDAMBT – Net even wat vaker op de fiets naar het werk, de sportschool, vrienden, of de bakker. Heel veel mensen zouden het graag doen. Vaak wint de macht der gewoonte. Om mensen daarbij een zetje in de rug te geven start op 12 mei een nieuwe publiekscampagne in de gemeente Oldambt ‘Kort ritje? Da’s zo gefietst!’. Deze landelijke campagne is een initiatief vanuit het Ministerie van I&W.

Fietsland Nederland

Nederland is een echt fietsland. Een kwart van alle verplaatsingen in ons land gaat met de fiets, dat is nergens in de wereld zo hoog. Ons land heeft bovendien meer fietsen dan inwoners. Toch is er ook nog veel te winnen, want nog te vaak pakken we voor korte afstanden de auto in plaats van de fiets. Het doel van de campagne is bewustzijn vergroten en mensen op een positieve manier stimuleren om voor korte ritjes vaker de fiets te nemen. Dat is goed voor je lijf, voor je portemonnee en voor de natuur.De uitingen van de campagne zijn te zien op alle landelijke TV-zenders, op de radio, online en buiten. Denk daarbij aan de achterkant van bussen, reclamezuilen en op bushokjes, zowel digitaal als met een grote poster.

Fietsen in de gemeente Oldambt

Fietsen draagt bij aan meer dagelijkse beweging en daarmee aan een betere gezondheid. De gemeente Oldambt wil met deze campagne inwoners stimuleren om gezonder te leven. Erich Wünker, wethouder sport en gezondheid: “De gemeente Oldambt staat helaas hoog in de lijstjes van gemeenten met gezondheidsproblemen. Met initiatieven als Oldambt Gezond en Oldambt Beweegt zetten we ons in om inwoners te motiveren om zelf actief aan de slag te gaan met hun gezondheid. Deze campagne sluit hierbij goed aan door het fietsen voor korte afstanden te promoten als een eenvoudige stap richting een gezondere leefstijl.” In de gemeente Oldambt is de campagne te zien van 12 mei tot 28 mei. In deze campagne zijn eigen inwoners te zien, met hun fiets, op weg naar hun volgende bestemming.

Vaker op de fiets

Het kabinet wil dat meer mensen die dat kunnen de fiets nemen, bijvoorbeeld naar het werk. Voor de provincie Groningen betekent dat concreet: een toename van 20% van het aantal fietskilometers in 2030 (t.o.v. 2017). Om dat mogelijk te maken investeert het kabinet samen met provincies in gemeenten in betere fietsvoorzieningen. Jurrie Nieboer, wethouder Openbare Ruimte: “We investeren volop in onze fietspaden. Met bijvoorbeeld de vernieuwing van het langste fietspad in de gemeente Oldambt, van Bad Nieuweschans naar Beerta, en de aanleg van een splinternieuw fietspad tussen Beerta en Finsterwolde, maken we fietsen in Oldambt veiliger en aantrekkelijker.”

Meer informatie

Voor meer informatie over de regionale en landelijke campagnes van Kort Ritje? Da’s zo gefietst!, kijk op www.daszogefietst.nl of kijk op www.oldambtbeweegt.nl

Gemeente Oldambt