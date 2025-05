Jachthaven Midwolda kijkt terug op 20 jaar Oldambtmeer

Westerwolde Weerbericht van: | Maandag 12 mei, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

NOG VEEL ZON | WOENSDAG BEWOLKING

Ook vandaag is het heel zonnig en na een koel begin wordt het vanmiddag weer redelijk warm met een maximumtemperatuur van 22 graden. De lucht is net als gisteren en eergisteren erg droog en er staat een zwakke tot matige oostenwind, windkracht 2 tot 4.

Vannacht koelt het af tot 6 of 7 graden en morgenmiddag wordt het opnieuw 21 of 22 graden. Het is ook morgen zonnig, maar morgenavond komt er meer bewolking. De wind is morgen matig uit het noordoosten, windkracht 3 tot 4.

Woensdag is er een noordenwind en dan is het wisselend bewolkt met zonnige perioden, maar ook met temperaturen onder de 20 graden. De maxima houden zich van woensdag tot vrijdag op tussen de 16 en 19 graden.