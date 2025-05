Jouw huis in Oldambt een tweede thuis voor een kind in pleegzorg

OLDAMBT – Elk kind verdient het om op te groeien in een gezin waar hij of zij aandacht, rust en stabiliteit krijgt. Soms zijn de problemen in een gezin zo groot dat dit (tijdelijk) niet mogelijk is. Voor deze kinderen zoeken we pleegouders. Mensen die een kind een veilige plek kunnen bieden. Voor een weekend of een langere periode.

Wil jij als pleegouder een kind een veilige plek bieden? In de gemeente Oldambt zijn we op zoek naar liefdevolle pleeggezinnen die een (tijdelijk) thuis kunnen bieden aan kinderen die dat nodig hebben. Als pleegouder speel je een cruciale rol in het leven van een kind, door hen te ondersteunen en te begeleiden in een periode waarin ze dat het meest nodig hebben.

Pleegouder zijn doe je niet alleen, maar met professionele ondersteuning van pleegzorgbegeleiders. Pleegzorg Groningen is een samenwerking tussen de pleegzorgaanbieders: Elker, Leger des Heils en William Schrikker Gezinsvormen.

Nieuwsgierig naar wat pleegzorg inhoudt?

Pleegzorg Groningen organiseert iedere maand informatiebijeenkomsten waar je alles kunt leren over pleegzorg en wat het betekent om pleegouder te zijn. Je krijgt de kans om vragen te stellen en ervaringen te horen van pleegouders.

Kom naar de informatiebijeenkomst op maandag 16 juni in Oldambt!

Locatie: De Boschpoort in Winschoten.

Tijd: 20:00 tot 22:00 uur.

Aanmelden kan op www.pleegzorggroningen.nl

Voor meer informatie over pleegzorg, aanvragen van een informatiepakket en voor data van komende informatieavonden vind je op de website.

Maak van jouw huis in Oldambt een tweede thuis voor een kind. Samen kunnen we ervoor zorgen dat ieder kind een veilige plek heeft om op te groeien.

Gemeente Oldambt