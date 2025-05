Kermis keert terug bij Hemelvaartfeesten Rhederbrug

BELLINGWOLDE – Vanaf donderdag 29 mei barst bij de Rhederbrug de 50ste editie van de Hemelvaartfeesten los. Hierbij is dit jaar ook de kermis weer van de partij.

Van 29 mei tot en met 1 juni worden in buurtschap Rhederbrug weer de Hemelvaartfeesten georganiseerd. Dit jaar voor de 50ste keer.

In de feesttent verricht burgemeester Jaap Velema, samen met voorzitter van Plaatselijk Belang Rhederbrug: Alex Hillenga, om 14.00 uur de opening. Dit met medewerking van Muziekvereniging Excelsior en JP-Event. Martin Bank komt met zijn valken langs en vanaf 20.00 uur is er bingo, waarbij mooie prijzen te winnen zijn.

Vrijdagochtend om 6.30 uur is er een viswedstrijd voor personen vanaf 16 jaar. Om 11.00 uur wordt voor kinderen tot en met 15 jaar een viswedstrijd gehouden. Vanaf 13.30 uur Old Rock and roll band CUE 50 in de feesttent. Vanaf 20.00 uur Hollandse Avond met medewerking van Drive in Gigant FM, Henk Wijngaard, Lucas en Gea, Burdy, Anita Berends, Robert Leontew en Martin Zemering.

Zaterdagmiddag vanaf 13.30 uur zeskamp. Om 20.00 uur komen Mama Maffia en een DJ naar de feesttent.

De Hemelvaartfeesten worden op de zondag afgesloten met een grote braderie en vrijmarkt. Leden van Stichting Bovem komen hun oldtimer trekkers laten zien. Aanvang 10.00 uur. ARO (Archief Rhederbrug en Omgeving) organiseert vanaf 12.00 uur een grote fototentoonstelling, met als thema: 50 jaar Rhederbrugfeesten. De muzikale omlijsting wordt verzorgd door René Lulofs. Opgave voor de vrijmarkt bij dhr. J.A Groen tel 06-52166008.

De laatste jaren was er geen echte kermis bij de Rhederbrugfeesten. Hierin komt dit jaar verandering meldt Plaatselijk Belang Rhederbrug op Facebook. Er komt een draaimolen, zweefmolen, autoscooter, boxbal, touwtrek, schiettent, oliebollenkraam, friettent en suikerspin.

