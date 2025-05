DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).

Surwold

Bij een ongeval op de B401 bij Surwold zijn gisteren om 11.45 uur vijf personen gewond geraakt. Een 41 jarige bestuurder van een Mercedes Viano zag tijdens het linksaf slaan naar de Heuweg een tegemoetkomende Opel Astra over het hoofd. Bij de daarop volgende aanrijding raakte de bestuurder van de Mercedes lichtgewond. Een meisje van 15 jaar, dat bij hem in de auto zat, kwam met de schrik vrij. De inzittenden van de Opel: de 29 jarige bestuurder, zijn 27 jarige vrouw en twee kinderen van twee jaar en enkele maanden liepen eveneens lichte verwondingen op. Beide voertuigen moesten worden afgesleept. De schade is groot. De weg is tot 13.30 uur afgesloten geweest.

Papenburg

Tussen 9 mei 15.00 en 10 mei 13.00 uur is een witte Mercedes bus aangereden. De wagen stond in een parkeerhaven aan de Splitting rechts, ter hoogte van huisnummer 47a. De schade bedraagt 3.000 euro. Getuigen worden verzocht contact op te nemen met de politie van Papenburg 04961/926-0.

Bunde

Om 3.50 uur in de nacht van zaterdag op zondag, heeft de politie bij een controle van een internationale bus op de parkeerplaats Bunderneuland, een 50 jarige passagier aangehouden. De Pool bleek gesignaleerd te staan omdat hij nog een boete van 800 euro moest betalen. Hij kon het bedrag niet voldoen en werd daarom naar een gevangenis gebracht, waar hij de komende 20 dagen mag verblijven.

Vrijdagavond werd om 20.50 uur op dezelfde parkeerplaats een 24 jarige man aangehouden. Ook hij zat als passagier in een internationale bus. De man had een rugzak, met daarin een kleine hoeveelheid wiet, een stroomstootwapen, een bijl en een koevoet. De man kon/wou geen verklaring afleggen waarom hij deze spullen bij zich had. Er is een strafrechtelijk onderzoek ingesteld.

Meppen

Op 23 april werd ontdekt dat ter hoogte van de Gerstenfeldstraße 6 in Meppen een boom dusdanig is gesnoeid, dat er alleen nog een stam staat. Dit komt overeen met een volledige vernieling, aldus de politie. Getuigen worden verzocht contact op te nemen met de politie van Meppen 05931/949-0.

Haren

Tussen 16 en 22 april zijn van een bushokje aan de Emmelner Straße twee ruiten ingeslagen. Getuigen worden verzocht contact op te nemen met de politie van Haren (05932) 72100.