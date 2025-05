On Falling – sociaal drama over de mens achter de online economie

VEENDAM – Op maandag 19 mei vertoont Filmhuis vanBeresteyn het indringende drama On Falling, het speelfilmdebuut van regisseur Laura Carreira. De film is een confronterend en poëtisch portret van de onzichtbare arbeiders achter onze digitale consumptiemaatschappij.



De Portugese Aurora werkt in een sorteercentrum in Schotland, waar haar werkdag wordt gestuurd door algoritmen en prestatiecijfers. Haar leven wordt gekenmerkt door monotonie en druk, maar ook door kleine momenten van menselijkheid tussen haar collega’s en huisgenoten – allen arbeidsmigranten die hun plek zoeken in een kil systeem.

On Falling, geproduceerd door het team achter films van Ken Loach (I, Daniel Blake), is een scherp sociaal commentaar op de gig economie en de druk van het laatkapitalisme. Een film die niet alleen ontroert, maar ook aanzet tot nadenken.

Datum: maandag 19 mei 2025

Aanvang: 19:30 uur

Info via: www.vanberesteyn.nl

Adres: Museumplein 5a / 9640 AD Veendam

