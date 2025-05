Rijk stelt dertig miljoen euro beschikbaar voor investeringssubsidie Gronings mkb met schade of versterking

GRONINGEN – In de voorjaarsnota van het Rijk is dertig miljoen euro beschikbaar gesteld voor de investeringssubsidie van het Mkb-programma. In totaal beschikt het Mkb-programma nu over 54 miljoen euro. De subsidie is bedoeld voor kleine ondernemers die door hun schade- of versterkingstraject zijn vastgelopen, zijn vertraagd of investeringen hebben uitgesteld. Vanaf 12 mei kunnen deze ondernemers een subsidieaanvraag indienen. Voor deze eerste openstelling van de regeling is vier miljoen euro beschikbaar. Deze loopt van 12 mei 2025 tot en met 11 augustus 2025.

“De regeling is een erkenning van de zware last die veel kleine ondernemers in onze regio dragen als gevolg van de gaswinning. Ze verdienen ruimte om te ondernemen, niet om vast te lopen in procedures en onzekerheid,” aldus Susan Top, gedeputeerde provincie Groningen. Wethouder Inge Jongman, vertegenwoordiger van de vijf gemeenten waarin de versterking plaatsvindt: “Met deze subsidieregeling kunnen we nu nog meer ondernemers toekomstperspectief bieden.”



Eddie van Marum, staatsecretaris Herstel Groningen: “De effecten van gaswinning kosten ondernemers tijd, geld en energie. En die kan de ondernemer niet steken in het bedrijf. Dat geldt zeker voor de kleine ondernemers in het aardbevingsgebied. Daarom is het belangrijk om ze te ondersteunen met een investeringsregeling.”



Subsidie voor kleine ondernemers met schade of versterking

‘Klein’ wil zeggen dat de onderneming minder dan tien werknemers en een jaarbalans van minder dan twee miljoen euro heeft. Ondernemers komen in aanmerking als zij een versterkingsadvies hebben ontvangen waarin staat dat werkzaamheden nodig zijn. Of als ze erkende schade hebben en gevestigd zijn in een vooraf bepaald postcodegebied. Ondernemers kunnen maximaal 80% subsidie krijgen voor hun investeringen, zoals machines, installaties of apparatuur. Een ondernemer kan maximaal 50.000 euro aanvragen. Alle voorwaarden waaraan een ondernemer moet voldoen om een aanvraag te kunnen indienen, zijn gepubliceerd op de website van de provincie Groningen.



Gezamenlijk Mkb-programma

Het Mkb-programma is een samenwerking tussen de provincie Groningen, ondernemers, de gemeenten Groningen, Midden-Groningen, Oldambt, Eemsdelta en Het Hogeland en de Rijksoverheid. Het programma is bedoeld om ondernemers met een schade- of versterkingstraject te ondersteunen met o.a. gratis begeleiding van gespecialiseerde consulenten. Meer informatie over het totale Mkb-programma is te vinden op de website van het Mkb-programma.

