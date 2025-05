Touristik Verein Haren-Ems en de Vereniging Bevordering Toerisme in Sellingen organiseren Smokkelfietsroute

SELLINGEN, TER APEL, SUSTRUM MOOR, RÜTENBROCK – Op zaterdag 5 juli aanstaande organiseren de Touristik Verein Haren-Ems en de Vereniging Bevordering Toerisme in Sellingen (VBT Sellingen) gezamenlijk een Smokkelfietsroute van 38 km. lang in het kader van het partnerschap tussen de beide gemeentes en het 40-jarig bestaan van het Schengen Verdrag.

Er zijn vier startplaatsen bij vier horeca-adressen: twee in Duitsland en twee in Nederland, te weten in Rütenbrock bij Kocks Geers, in Sustrum Moor bij het Moorstübchen, in Sellingen bij de Hof van Sellingen en in Ter Apel bij het Boschhuis. De starttijd is tussen 11 en 13.00 uur.

U kunt zich individueel of in groepen aanmelden. Iedereen fietst dezelfde route in dezelfde richting. Bij de start krijgt u een “smokkelpaspoort” en “smokkelwaar” mee. Bij de vier stopplekken/horeca-adressen wordt een kennismakingsspel georganiseerd. En onderweg valt er ook het een en ander te beleven.

Oppassen geblazen!

Het smokkelen is nu gelukkig maar een vrolijk spel met als doel om elkaar als bewoners van het grensgebied te ontmoeten, beter te leren kennen en samen plezier te hebben.



Deelname is gratis en wordt financieel mogelijk gemaakt door de EDR -de Eems Dollard Regio in Bad Nieuweschans- en de EU in Brussel. De consumpties en het smokkelmenu bij de horeca zijn uiteraard niet gratis.



In verband met de organisatie en het drukwerk is het prettig als u zich van tevoren aanmeldt. Het liefst voor 28 juni met opgave van de startplaats uiteraard. De Nederlandse deelnemers kunnen zich opgeven bij de VBT Sellingen, het liefst via email, onder vermelding van startplaats en het aantal personen. De Duitse deelnemers geven zich op bij de Touristik Verein Haren (Ems).



Voor vragen kunt u terecht bij de VBT Sellingen.



Het organiserend comité:

Melanie Knevel (Haren), Erik Smits, Hensen Trenning en Margriet Smeets, contactpersoon, 06-17242043.

V.B.T. Sellingen, Dorpsstraat 8, 9551 AE Sellingen.