U bent weer van harte welkom op het Pinksterfeest in Jipsinghuizen

JIPSINGHUIZEN – Zondag 8 Juni, op 1e Pinksterdag, vanaf 10:00 uur, is iedereen weer van harte welkom op het jaarlijkse Pinksterfeest in Jipsinghuizen.

Het programma voor dit jaar heeft twee wedstrijdonderdelen, waar de deelnemers tot 18 jaar tegen elkaar kunnen ranjafietsen voor de snelste tijd. Dit geldt ook voor de leeftijdscategorie 18 jaar en ouder, maar deze deelnemers doen mee met het onderdeel : bierfietsen.

Opgave voor deze wedstrijdonderdelen vindt op de dag zelf plaats bij de bestuursleden. Deze zijn te herkennen aan hun outfit.

Dit jaar terug van weg geweest het onderdeel: Aquabubble – in afgesloten waterdichte plastic ballen lopen over het Ruiten AA kanaal.

Voor kinderen tot 10 jaar is er dit jaar de springkussen – Flamingo. Voor kinderen in de leeftijd 10 jaar en ouder is er de Stormbaan – Take Out

Liefhebbers van oldtimer voertuigen zijn er ook aan het juiste adres, bijna 48 voertuigen hebben zich aangemeld bij de organisatie.

Live muziek zal te horen zijn vanaf de podiumtrailer van de band : Betstay. Voor en tussen de optredens door zal de muziek worden verzorgd door HJ SOUND

Ook is op het horecaplein de biercarrousel weer te vinden.

Tot slot is op de Wollinghuizerweg weer een grote braderie en markt die te vinden.

