Workshop: Je oren als gids bij MOW/ Museum Westerwolde

BELLINGWOLDE – Op vrijdag 6 juni laat kunstenaar Ingeborg Entrop je dwalen door de omgevingsgeluiden van Bellingwolde.

Wat hoor je, welk geluid trekt je aan, waar loop je liever van weg? Met je oren als gids staat je route niet bij voorbaat vast. Elk gevolgd pad is uniek. In het museum start je met een aantal luisteroefeningen, begeleid door de kunstenaar. Hierna ga je zelfstandig op pad. Tijdens het dwalen maak je aantekeningen van de geluiden die je hoort en de route die je gaat. Terug in het museum tekenen alle deelnemers hun ervaringen op een kaart van Bellingwolde. Aan het einde van de expositieperiode brengt de kunstenaar alle kaarten in een publicatie samen.



Vooraf aanmelden is verplicht, dit kan bij de balie of via www.hetmow.nl

Voor deze activiteit geldt een maximum van 10 deelnemers. Tijd: 14.00 – 17.00 uur.





Op zondag 15 juni neemt wandelcoach Robbert Huitsing neemt je mee op een wandeling door het

Westerwoldse land in de omgeving van de Lethe. Onderweg vertraag je regelmatig je tempo om stil te staan stil op plekken waar je zelf misschien makkelijk aan voorbij zou lopen. Ze herinneren aan het

verleden of spelen een rol in het heden en doen je verwonderen, begrijpen of laten je puur genieten.



Bij deze wandeling is koffie bij het vertrekpunt inbegrepen. Je ontvangt ook een toegangskaart voor de expo Verdwalen die je op een zelfgekozen moment kunt bezoeken.

Afstand: 12 km. Verzamelen: 13.00 in het MOW, Hoofdweg 161 Bellingwolde.

Verwachte eindtijd: ongeveer 16.00 uur.

Pas je kleding aan aan de weersomstandigheden en kies voor wandelschoenen. De route gaat deels over onverharde paden. Neem een flesje water mee voor onderweg.

Voor deze activiteit geldt een maximum van 15 deelnemers.

Aanmelden kan via www.hetmow.nl of aan de balie van het MOW.

Hesther Bakker