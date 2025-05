Zeilcursus voor volwassenen op het Schildmeer

STEENDAM – Altijd al eens willen leren zeilen? Dat kan nu bij Zeilvereniging Schildmeer! Vanaf woensdagavond 21 mei start de vereniging met zeillessen voor volwassenen, speciaal voor wie nog geen zeilervaring heeft of zijn kennis wil opfrissen. De cursus bestaat uit zes praktijklessen en biedt een toegankelijke kennismaking met de zeilsport.



Tijdens de cursus leren deelnemers de basis van het zeilen, zoals het varen met een zeilboot en het verstellen van het zeil. Volgens zeiltrainer Sven Buikema is het Schildmeer de ideale plek om te leren zeilen: “Het is een open meer waar vrijwel altijd wind staat en er geen druk vaarverkeer is. Bovendien is het een van de weinige plekken waar je echt stilte kunt ervaren. Je komt hier helemaal tot rust.”

Naast het sportieve aspect staat binnen de vereniging ook de ontspannen sfeer centraal. Buikema: “We bieden veel persoonlijke begeleiding in kleine lesgroepen, zodat iedereen in zijn eigen tempo kan leren. Na de les is er altijd gelegenheid om na te praten met elkaar onder het genot van een drankje, het is ook gewoon heel gezellig.”



Zeilvereniging Schildmeer in Steendam is een van de grootste zeilverenigingen van Noord-Nederland en beschikt over een accommodatie met eigen lesboten. Deze cursus is bedoeld als eerste kennismaking. Voor wie de smaak te pakken heeft, is er de mogelijkheid om door te stromen naar een vervolgcursus of mee te doen aan zeilwedstrijden.

Aanmelden voor de cursus kan via www.zeilverenigingschildmeer.nl. Voor vragen is Sven Buikema bereikbaar via training@zeilverenigingschildmeer.nl of telefonisch via 06 299 678 37.

Sven Buikema

Bestuurslid Zeilvereniging Schildmeer