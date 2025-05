Brand bij HempFlax nog lang niet uit (update: geen asbest vrijgekomen)

OUDE PEKELA – De brandweer is nog altijd aan het blussen bij HempFlax in Oude Pekela. Dat kan ook nog dagen duren. Het belangrijkste is nu om bij de brandhaard te komen, om van daaruit te blussen, aldus de Veiligheidsregio Groningen. Om het vuur beter te kunnen blussen en om een veilige werkomgeving te creëren is een mobiele kraan gestart met sloopwerkzaamheden. Bij de werkzaamheden komt rook vrij.

Meetploegen van de brandweer rijden rond in de omgeving om de rook te monitoren.De brandweer krijgt ook ondersteuning van het Droneteam uit Friesland.

Door de brand liggen in grote delen van Oude Pekela asdeeltjes in tuinen, straten en op voetpaden. De gemeente adviseert om de deeltjes niet aan te raken of op te ruimen. Het advies van de brandweer is nog steeds: wanneer je last hebt van de rook sluit dan ramen en deuren en schakel indien mogelijk ventilatiesystemen uit.

De brand in duizenden balen hennepstro brak gisteravond uit en wordt geblust door meerdere korpsen uit Pekela en uit omliggende gemeenten.

Scholencomplex De Groenling en de Feiko Clockschool blijven vanwege de brand vandaag gesloten. Het Dollard College is wel geopend. Twintig omwonenden hebben de nacht elders doorgebracht. Bewoners worden door de gemeente geïnformeerd of en wanneer zij terug kunnen naar hun woning.

De kans bestaat dat door een draaiende wind vanmorgen nog meer woningen in de omgeving moeten worden ontruimd. Bewoners die in aanmerking komen voor evacuatie krijgen een brief in de deur. Zij kunnen naar Multifunctioneel Centrum De Binding.

Sommige woningen hebben waterschade opgelopen.



Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Het nablussen van de brand kan nog dagen in beslag nemen. De wegen rondom de brand worden afgezet. Met borden worden omleidingen aangegeven. De gemeente vraagt mensen niet naar Pekela te komen om te komen kijken naar de brand.

De gemeente adviseert goed de berichtgeving op sociale media te volgen. Voor vragen kunt u bellen met de gemeente 0597 617555

Update

Er is geen asbest aangetroffen in de as- en roetdeeltjes die door de brand bij hennepverwerker Hempflax overal in Oude Pekela zijn neergedaald. Dat blijkt uit onderzoek van de brandweer.

Uit voorzorg waren vier basisscholen in Oude Pekela gesloten omdat de kans bestond dat er asbest was vrijgekomen bij de brand in de opslag van hennepstro van Hempflax.

De gemeente Pekela gaat nu zo snel mogelijk aan de slag om de as- en roetdeeljes op te vegen. Ook kunnen de inwoners zelf aan de slag gaan om hun erf of stoepje schoon te maken.

De brand in de voormalige strokartonfabriek Britannia woedt nog steeds. De brandweer denkt nog zeker een dag nodig te hebben voor de bluswerkzaamheden. Mensen die vragen hebben kunnen bellen met de gemeente: 0597-617555.

Tips bij het schoonmaken:

Trek huishoudhandschoenen aan.

Pak grotere brokstukken op en gooi ze weg bij het restafval.

Zit er zwarte aanslag op je auto, tuinmeubels of speeltoestellen? Was dat er met een warm sopje af.

Maai het grasveld. Gras met roetdeeltjes mag bij het restafval.

Zit er roet in de zandbak? Schep dit weg en vervang het door schoon zand.

Spoel je schoenen af met water voordat je naar binnen gaat.

Als er roet op de groenten in je moestuin zit, kun je ze beter niet eten. Kun je ze schillen of pellen? Dan kun je ze daarna wel eten.

Controleer plekken waar kinderen spelen en maak die goed schoon. Kleine kinderen doen vaak hun handen in hun mond. Ook stoppen ze soms grond of andere dingen die ze op straat vinden in hun mond. Daardoor kunnen ze gemakkelijk roet binnen krijgen.

Meer informatie over roet en gezondheid en tips voor de schoonmaak zijn te vinden op: veiligheidsregiogroningen.nl