DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).

Haren

Bij een ongeval op de Hünteler Schleuse zijn gisteravond rond elf uur twee personen ernstig gewond geraakt. De 20 jarige bestuurder van een personenauto verklaarde dat hij moest uitwijken voor een overstekende ree. Hij verloor daarbij de controle over het stuur en botste tegen een boom. De wagen kwam in een sloot tot stilstand. Hij en een 17 jarig meisje, dat bij hem in de auto zat, wisten zelfstandig uit de wagen te komen. Ze zijn met ernstige verwondingen naar het ziekenhuis in Meppen gebracht. De auto is aan de voorkant fors beschadigd. De politie heeft in de omgeving geen gewonde ree aangetroffen.

Aschendorf

Op 7 mei is rond 21.30 uur op de Marienplatz aan de Marienstraße een geparkeerde zwarte Ford Fiësta aangereden. De wagen heeft voor 3.000 euro schade aan de passagierszijde. De veroorzaker ervan is onbekend. Getuigen worden verzocht contact op te nemen met politie Papenburg 04961-9260.

Lathen

Donderdag 8 mei is op de B70 tussen Lathen en de afrit Hilter het verkeer in gevaar gebracht, toen de bestuurder van een grijze personenauto (limousine), rijdend in de richting Haren, ondanks tegenverkeer bleef inhalen. Tegemoetkomende automobilisten moesten naar de berm uitwijken of stoppen om een aanrijding te voorkomen. Dit gebeurde tussen 15.40 en 15.50 uur. De politie is op zoek naar de bestuurder en getuigen. Zij worden verzocht contact op te nemen met politie Meppen 05931-9490.

Weener

De brandweer van Weener is vannacht om half drie uitgerukt voor een buitenbrand aan de Am Dock. Een omwonende zag vlammen in een nabijgelegen bosje en alarmeerde de brandweer. Ter plaatse bleek niet het bosje in brand te staan, maar een scooter die aan de rand van het voetpad in de bosjes langs een sloot lag. Van de scooter was toen al weinig meer over. De brandweer heeft de restanten afgeblust en vervolgens de omgeving met een warmtebeeldcamera verkend. Er wordt onderzoek naar de brand gedaan.