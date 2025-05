Mijlpaal voor Friese Rijders met 50e hulptransport naar Oekraïne, luister hieronder naar ons interview

FRIESLAND, OEKRAÏNE – Op vrijdag 9 mei vertrok het 50e humanitaire hulptransport van Stichting Friese Rijders naar Oekraïne. Deze mijlpaal volgt op de succesvolle introductie van het ‘bananendoos-concept’ in 2024. Hierbij worden kwaliteitsgoederen in de eigen inpakfabriek verpakt in dozen en direct vervoerd naar gebieden in nood.

Vanmorgen in Goud! op Groningen1 sprak Linda Koops met Eric de Groot.

In 2024 vertrokken 34 vrachtauto’s; dit jaar staat de teller al op 16. Het transport bevat onder

meer voedsel, medische en hygiënische producten en generatoren. De lading werd gisteren gelost in Oekraïne, waarna vrijwilligers de hulpgoederen persoonlijk uitdeelden aan burgers en soldaten.



Volgens de lokale partnerorganisatie in Ternopil verkeert Oekraïne momenteel in de donkerste periode sinds de Russische invasie. Terwijl de nood stijgt, neemt de humanitaire hulp vanuit Europa af. Stichting Friese Rijders is dan ook trots dat het de hulp structureel heeft kunnen uitbreiden, dankzij brede steun van partners, sponsoren en donoren uit heel Nederland.



Toename huiselijk geweld door terugkerende soldaten

Tegelijkertijd wordt in Oekraïne een nieuwe maatschappelijke crisis zichtbaar. Volgens de lokale partnerorganisatie is het huiselijk geweld met 300% toegenomen. De oorzaak is de groeiende stroom van zwaar getraumatiseerde soldaten – naar schatting honderdduizenden – die terugkeren van het front. Elke nacht arriveert in Ternopil een trein vol gewonde en getraumatiseerde militairen. In een land waar nauwelijks psychosociale zorg beschikbaar is, keert deze oorlog letterlijk terug in de huiskamers. Door de grote beschikbaarheid van wapens zijn geweldsincidenten ernstig en gevaarlijk. Vrouwen die hun partner verloren aan het front blijven vaak alleen achter met kinderen, zonder opvang of ondersteuning. De

partnerorganisatie werkt momenteel samen met de Oekraïense overheid aan programma’s

voor traumaverwerking en hulpverlening voor deze groepen.



Oproep: rolstoelbus gezocht voor gewonde soldaten

Voor het vervoer van gewonde militairen naar behandel- en verwerkingsprogramma’s is dringend behoefte aan een 9-persoons rolstoelbus met goedwerkende lift en ruimte voor rolstoelen. De bus moet technisch betrouwbaar zijn en in goede staat verkeren. Donaties zijn welkom via de website van Friese Rijders (ovv: ‘rolstoelbus’). Heeft u een geschikte bus of wilt u helpen? Neem dan contact op met Jan Witteveen via jan@frieserijders.nl.



Over Stichting Friese Rijders

Stichting Friese Rijders is een non-profit vrijwilligersorganisatie die sinds het begin van de oorlog in Oekraïne actief is in humanitaire hulpverlening. Met meer dan 225 uitgevoerde transporten en bijna 500 geëvacueerde vluchtelingen naar Nederland, staat de stichting bekend om haar directe, praktische aanpak. Via het ‘bananendoos-concept’ worden tienduizenden dozen met essentiële hulpgoederen effectief verspreid in samenwerking met lokale partners. Meer informatie: www.frieserijders.nl

