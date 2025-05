Nieuwe grote moestuin gestart in de Appelhof in Vlagtwedde

VLAGTWEDDE – Vandaag is in de Appelhof in Vlagtwedde een nieuwe grote moestuin gestart. Twee scholen mogen op het terrein van Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer, onder begeleiding van Educatiecentrum de Bostuin, in ieder geval de komende twee jaren moestuinieren. Dit zijn: CBS De Zaaier, Scholengroep Perspectief, en OBS Clockeslag, Openbaar Onderwijs Westerwolde

Zes groepen van groep 1 tot 4 gaan in het project meedraaien. Vandaag zijn ze gestart. Alle kinderen gingen in hun moestuin aan de slag. Maar liefst 122 kinderen werkten in de tuin. Welke afstand moet er tussen de courgette, op welke stok staat dat getal? Gieters vol water, pak je de kleine of de grote; de lichte of zware? Er werd gezongen en samen gewerkt en juf merkte op: ‘wat een rust in mijn clubje’. Natuurlijk ook hier weer het euvel dat de tijd op de tuin twee keer zo snel gaat als normaal.

Elke groep komt 1x per 3 weken in de tuin. Daarom heeft elke klas ook gezaaid en gepoot voor in de klas. Wat hebben planten nodig: mest, water, grond, zon en liefde. Dus voorlezen, geen ruzie en vooral zingen vinden ze fijn en o ja voor het weekend een beetje extra water.

Een week voor de klas komt krijgt Educatiecentrum Bostuin een mailtje met de leerdoelen van die periode, zodat ze die kunnen koppelen aan de les op de tuin.

Team De Bostuin