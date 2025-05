Nieuwste editie van ZingZing! in SPOT/De Oosterpoort Groningen

GRONINGEN – Op zondag 25 mei 2025 vindt de nieuwste editie van ZingZing! plaats in SPOT/De Oosterpoort in Groningen. Iedereen die van zingen houdt – zangers, koren en dirigenten – beleeft een inspirerende en feestelijke dag. Het festival wordt georganiseerd door Koorplein Noord-Nederland en het KultuurLoket.

Tijdens deze dag treden maar liefst 28 koren en zanggroepen op uit de hele provincie Groningen. Bezoekers kunnen genieten van een grote variatie aan optredens, waaronder die van vijf kinder- en jeugdkoren, twee nieuwkomerskoren, het projectkoor uit Usquert in samenwerking met het gemengd koor uit Usquert en showkoor BladGoud.

Zing mee!

ZingZing! is er niet alleen om naar zang te luisteren, maar óók om zelf mee te doen. Er worden diverse workshops aangeboden voor deelnemers én bezoekers. Zo zijn er twee workshops speciaal voor ouders met jonge kinderen: één voor dreumesen en één voor peuters. Daarnaast kun je een compositie leren kennen van de Groningse dirigent

Sigutė Žurauskaitė, die geklonken heeft op het Song & Dance Festival in Litouwen, of deelnemen aan een workshop waarin een Neil Young medley wordt ingestudeerd onder leiding van dirigent Hans Kaldeway. Dit, vanwege de komst van Neil Young naar Groningen. Ook wordt er een energieke workshop ‘Rhythm, Groove and Harmony’ verzorgd door Akke Bosma. Zoek je als koor nieuwe leden: volg dan de workshop ”Leden werven”, gegeven door KultuurLoket. Deelname aan de workshops is gratis, maar het aantal plaatsen is beperkt.

Voor dirigenten wordt er een speciale netwerklunch georganiseerd rond het thema ”Fair Pay”, onder leiding van Erica Tervelde, bestuursadviseur van Koornetwerk Nederland. Dit is dé gelegenheid om collega’s te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen. Aanmelden kan bij Liesbeth van Hoffen via koorpleinnoordnederland@gmail.com.

Praktische informatie en tickets

ZingZing! vindt plaats op zondag 25 mei 2025 van 10.00 tot ongeveer 17.45 uur in SPOT/De Oosterpoort in Groningen. Tickets zijn te bestellen bij SPOT/De Oosterpoort.

Over het KultuurLoket

Het KultuurLoket is de verbindende schakel tussen amateurs, professionals en instellingen die het maken, beleven en delen van kunst en cultuur stimuleren. Voor iedereen die muziek, theater, dans, literatuur of beeldende kunst (mogelijk) maakt in de provincie Groningen staat KultuurLoket klaar met advies en ondersteuning. Je kunt er terecht met alle vragen over plannen en ideeën voor grote of kleine projecten. Maar ook met vragen over subsidiemogelijkheden, mogelijke samenwerkingspartners, een podiumplek, een nieuwe dirigent of regisseur of – bedenk het maar. Het KultuurLoket denkt kosteloos met je mee en zoekt samen met jou naar een antwoord of oplossing.

Over Koorplein Noord

Koorplein Noord Nederland organiseert in samenwerking met Kultuurloket grootschalige korenfestivals onder de naam ZingZing! De afgelopen jaren zijn er festivals geweest in de Oosterpoort in Groningen en theater VanBeresteyn in Veendam. Daarnaast organiseert Koorplein dirigentenopleidingen en dirigentencafés. Ook is Koorplein partner in de organisatie van Dirigenten Sessies Noord.

VRIJDAG

Foto’s: Loes Versteegh