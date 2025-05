Politie maakt beelden overvaller tankstation Groningen openbaar

GRONINGEN – Een nog onbekende man heeft op zaterdag 5 april rond 23:00 uur geprobeerd een tankstation aan de Rijksweg in Groningen overvallen. Niemand raakte gewond. De politie is op zoek naar deze verdachte en roept getuigen op zich te melden.

Op camerabeelden is te zien dat de man het tankstation rond 23:00 uur binnenkomt en een steen tussen de automatische schuifdeur legt, zodat de deur niet dicht kan gaan. Hij haalt een machete (kapmes) tevoorschijn en bedreigt de kassamedewerker. Het lukt hem niet om buit te maken en de man vlucht vervolgens de winkel uit. Mogelijk is de man gevlucht in de richting van de Steiger.

Meld je informatie!

Ben jij of ken jij de verdachte? Heb je meer informatie over de overval of heb je wellicht beelden uit de omgeving van de Rijksweg waarop iets verdachts te zien is? Meld het bij de politie. Dit kan via onderstaand tipformulier of doort te bellen met de Opsporingstiplijn via 0800-6070 Liever anoniem melden? Dit kan via MeldMisdaadAnoniem via 0800-7000 of via meldmisdaadanoniem.nl

Politie Groningen