Politie zoekt getuigen brand Oude Pekela

OUDE PEKELA – De politie doet onderzoek naar een brand die op maandag 12 mei rond 21.00 uur uitbrak in een pand aan de Hendrik Westerstraat in Oude Pekela. In het kader van dit onderzoek is de politie op zoek naar twee getuigen die mogelijk meer weten over het ontstaan van de brand.

Uit onderzoek blijkt dat er rond het tijdstip van de brand mogelijk twee mannen foto’s of beelden van het pand hebben gemaakt. Eén van de mannen droeg vermoedelijk een lichtkleurig windjack. Deze personen bevonden zich mogelijk op of nabij de Hendrik Westerstraat. De politie komt graag met deze mogelijke getuigen in contact en wil graag weten wat er op de beelden te zien is.

Daarnaast horen ze ook graag van andere mensen die maandagavond 12 mei rond 21.00 uur in de omgeving van de Hendrik Westerstraat waren en mogelijk iets hebben gezien dat van belang kan zijn voor het onderzoek.

Ben jij één van de personen die beelden heeft gemaakt, of weet je wie dit mogelijk zijn? Was je in de buurt van het pand en heb je iets opvallends gezien of gehoord? Neem dan contact op via 0900-8844. Wil je liever anoniem blijven? Dan kun je bellen met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.