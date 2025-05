OUDE PEKELA – De brand bij hennepverwerker HempFlax in Oude Pekela houdt de inwoners van Pekela bezig.

Maandagavond brak het vuur uit in een opslaglocatie met duizenden balen hennepstro. De brandweer verwacht nog de hele dag bezig te zijn met blussen. In eerste instantie was er vrees voor asbest, maar inmiddels is duidelijk dat de asresten géén asbest bevatten. Wel ligt er in de omgeving roet en as.

In onderstaande video is te zien wat de brand heeft achtergelaten in de buurt.

Malou Vos