Vijf jaar CTU in Hoogeveen en Stadskanaal

STADSKANAAL, HOOGEVEEN – Een feestje op de CTU’s van ziekenhuislocaties Bethesda in Hoogeveen en Refaja in Stadskanaal. Medewerkers van de Cardiac Triage Unit op beide locaties staan namelijk stil bij het 5-jarig bestaan van hun afdeling. In Hoogeveen opende de CTU in mei 2020, in Stadskanaal was dat aan het begin van dat jaar.

Op de CTU komen patiënten terecht met (mogelijke) hartklachten die niet van direct ernstige of levensbedreigende aard zijn. Het zijn klachten die direct beoordeeld of behandeld moeten worden, zoals pijn op de borst en/of benauwdheidsklachten of hartritmestoornissen. Patiënten kunnen terecht voor beoordeling op de CTU na verwijzing door hun eigen huisarts.

De CTU-verpleegkundige maakt een hartfilmpje, neemt de bloeddruk en de hartslag op, meet het zuurstofgehalte en neemt eventueel bloed af. Patiënten worden vervolgens onderzocht door een cardioloog. Afhankelijk van het onderzoek en eventuele bloeduitslagen en klachten wordt het vervolgtraject bepaald.

Meer info: https://www.treant.nl/zorg/ziekenhuiszorg/specialismen-en-afdelingen/cardiac-triage-unit-ctu

Treant