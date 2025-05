Vroege Vogelwandeling in Bourtange

Westerwolde Weerbericht van: | Dinsdag 13 mei, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

STABIELE SITUATIE | WEL WAT MINDER WARM

Hogedrukgebieden boven Noordwest-Europa blijven het weerbeeld bepalen en het is stabiel, al is er vanaf morgen af en toe veel bewolking en de temperaturen gaan de komende tijd ook iets omlaag. Maar vandaag is het nog zo goed als onbewolkt en met de zon gaat de temperatuur omhoog tot rond 22 graden. De wind is net als gisteren meest matig uit het noordoosten, windkracht 3.

Vannacht draait de wind bij naar het noorden en uit die hoek komt er wat bewolking opzetten. Maar het blijft droog en de temperatuur daalt tot ca. 8 graden. Morgen is er ook bewolking maar er komen ook weer mooie zonnige perioden voor. Met een matige noordenwind is het dus minder warm. De maximumtemperatuur voor morgen is een graad of 18.

Donderdag en vrijdag zijn meest zonnig met ’s middags ongeveer 19 graden. In het weekend is het ongeveer 20 graden en dan is er ietsje meer bewolking met op zondag wellicht een buitje. Maar veel kans op regen is er voor het midden van de volgende week nog niet.