Coop Ter Apel wordt Plus

TER APEL – Dinsdagmiddag sloten Gert en Wil van der Haar de deuren als Coop van der Haar. Ze dragen het stokje over aan Plus filialen. Gezien hun leeftijd en de benodigde investering in de ombouw naar Plus en daarnaast ook de hele onduidelijk situatie van Plus met de oude Rabobank locatie hebben ze besloten om te stoppen.

In maart 2008 zijn ze vol goede moed gestart als C1000 van der Haar. Ze hebben een winkel neergezet waar ze trots op waren. In 2012 kwam het nieuws dat C1000 ging fuseren en dat ze moesten ombouwen naar Coop. Het kwam als een slag bij heldere hemel maar ze lieten zich niet kisten. In oktober van dat jaar gingen ze open als Coop van der Haar. Het was weer even wennen, zowel personeel als klanten, om onder een andere formule te werken.

Gistermorgen hebben Gert en Wil voor het laatst de sleutel omgedraaid en het alarm er afgehaald. Om 13.00 uur werd de winkel gesloten en kwam er een grote vrachtwagen van de Coop om de resterende goederen uit de winkel te halen. Woensdag 21 mei om 09.00 uur gaat de winkel weer open als Plus.

Bron: Facebook