“Dag van het Park” succesvol verlopen voor Damclub Winschoten

WINSCHOTEN – Zondagmiddag 11 mei is de “Dag van het Park” in het Stadspark van Winschoten succesvol verlopen, met de aantekening dat voor het weer een belangrijke rol was weggelegd. Stichting ZO! Groningen had hiervoor alle sportverenigingen in de gemeente Oldambt uitgenodigd om hun sport te promoten. Zo’n 45 verenigingen gaven van 13:00 uur tot 17:00 uur acte de préséance. Om hun sport goed te presenteren had de organisatie zogenaamde marktkramen beschikbaar gesteld, waarop de deelnemers hun informatie konden delen met het talrijke publiek.

Damclub Winschoten

Damclub Winschoten presenteerde zich op de parkeerplaats van de Kinderboerderij en had evenals de vorige editie haar “publiekstrekker”, een dambord van 300 x 300 cm., van stal gehaald. Van dit attribuut maakte vooral de jeugd gretig gebruik. Verder lagen in de marktkraam “gewone” damborden waar in alle rust een partijtje kon worden gespeeld.



Na deze “meivakantie” kunnen de basisschoolleerlingen woensdagmiddag wederom oefenen op de jeugdafdeling in de “cursusruimte” van de bibliotheek Winschoten.

Dit is overigens een samenwerkingsverband tussen bibliotheek Winschoten en Damclub Winschoten.

Ontstaan “Dag van het Park”

Het concept “Dag van het Park” is begin deze eeuw een Belgisch en Nederlands initiatief geweest, met als doel meer aandacht te vragen voor het groen in de gemeenten. In Nederland nam de ANWB het voortouw, waar momenteel zo’n 60 gemeenten zich inzetten voor de Dag van het Park. In de voormalige gemeente Winschoten en later de gemeente Oldambt is dit uitgegroeid tot een presentatie van sportclubs, waarbij de entourage van het Stadspark zich uitstekend leende voor dit evenement.

Geert Lubberink