Expositie van uniformen en schilderijen in bibliotheek Ter Apel

In de maanden mei en juni is in de bibliotheek van Ter Apel een expositie van het werk van Lutske Bouwers. Lutske schildert zo’n vijftien jaar. Sinds twee jaar ondersteunt ze een vaste groep bij het schilderen. Ze maken abstracte en figuratieve kunst. Lutske gebruikt verschillende materialen, maar kwasten komen er niet aan te pas. Schilderen doet ze voor pure ontspanning. Ze is alleen bezig met vormen en kleuren en vergeet alles om zich heen, dat vindt ze heerlijk.

Uniformen

In het tweede kwartaal van 2025 is in de bibliotheek ook een tentoonstelling van uniformen uit de Tweede Wereldoorlog. De expositie is ingericht door Marco Wolters. Hij richtte de vitrines in met de uniformen van een Nederlands infanterist, een Duitse soldaat van de Kriegsmarine en een Poolse bevrijder van de Eerste Poolse Pantserdivisie.

Foto’s: Catharina Glazenburg