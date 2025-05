Gecontroleerd uitbranden, bewoners weer naar huis en scholen open

OUDE PEKELA – De brandweer laat de brand in de opslagloodsen van hennepverwerker Hempflax in Oude Pekela gecontroleerd uitbranden. De verwachting is dat het nog twee dagen gaat duren voordat de brand in de smeulende puinhopen helemaal uit is.

Maandagavond brak er brand uit in de gebouwen van Hempflax, waarin duizenden balen lagen opgeslagen. Brandweerkorpsen uit de verre omgeving hebben de brand bestreden. Niemand raakte gewond. Tientallen Pekelders werden geëvacueerd vanwege rookoverlast en het mogelijk overslaan van de brand. Vier basisscholen gingen de volgende dag op slot.

Inmiddels kunnen alle bewoners weer naar huis en zijn de scholen weer open. Dierenbenodigdhedenwinkel De Graankorrel gaat zover bekend donderdag weer open. Vanwege de brandbestrijding zijn de Britanniawijk, de Britanniabrug en de Hendrik Westerstraat ter hoogte van het brandend complex afgesloten.

Het verkeer kan voorlopig van beide kanten van het resterende deel van de Hendrik Westerstraat gebruik maken zodat de bewoners bij hun huis kunnen komen.

Een particulier brandweerbedrijf houdt de komende dagen controle over de brand. Dat gebeurt onder meer met een drone. Als het vuur is gedoofd, is het de bedoeling dat de brandresten eerst worden onderzocht op eventuele gevaarlijke stoffen en daarna worden afgevoerd. De restanten van de gebouwen die onherstelbaar zijn beschadigd, worden gesloopt.

Gemeente Pekela