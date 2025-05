Groningen Weeft… met Het Onderste Boven en de Krui-tocht

WESTERWOLDE, PEKELA – Op 16 en 17 mei trekt de Krui-tocht door het Westerwolde en Pekela.

Groningen weeft… is een initiatief van Het Onderste Boven, dat letterlijk en figuurlijk in beweging komt voor een toekomst waarin bewoners en overheid samen verantwoordelijkheid nemen voor hun leefomgeving. Een tocht met een kruiwagen over de Groninger en Noord- Drentse bodem, symbool voor de diepe verstoring en uitputting die deze provincies hebben ervaren. Maar ook een pad van herstel en verbinding.



Weven aan een duurzame toekomst

De Krui-tocht is zoals de internationale succesvolle beweging van Bioregional Weaving: het bijeenbrengen van bewoners, initiatieven en bestuurders om samen te werken aan een veerkrachtige regio. Want wie kent de lokale behoeften en kansen beter dan de inwoners zelf? Deze wandelingen zijn een uitnodiging aan iedereen – jong en oud – om mee te lopen en deel te nemen aan een dialoog die de kracht van gemeenschappen zichtbaar maakt.



Van wandelen naar dialoog

Tijdens de tocht bezoeken we bijzondere burgerinitiatieven, plekken waar inwoners met hun kennis en

talent innovatieve oplossingen ontwikkelen voor maatschappelijke vraagstukken. Initiatieven die laten zien dat gemeenschappen de kracht hebben om duurzame verandering te realiseren. Elke tocht eindigt met een dialoog tussen raadsleden en bewoners. De centrale vraag: Wat is er nodig om vitale gemeenschappen continuïteit en kracht te geven? Hoe behouden we samen de levendigheid van

onze dorpen en steden?



Doe mee en laat je stem horen!

De eerste tochten voerden door de gemeenten Eemsmond, Het Hogeland en Westerkwartier. Nu is het de

beurt aan het Westerwolde en Pekela. De route start op 16 mei om 10.30 uur Land van Aine in Ter Apel, na ons bezoek daar lopen we naar Rineke Dijkinga in Sellingen. De volgende dag bezoeken we Wedde dat ’t lukt, in Wedde. We sluiten weer af waar we vrijdag begonnen: Het Land van Aine: zij hebben die dag een open dag van 11.00-16.00 uur.

Aanmelden en meer informatie via: www.het-onderste-boven.nl