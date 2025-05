Inwonersavond over één overheidsaanpak in Nieuw-Scheemda en ’t Waar goed bezocht

NIEUW SCHEEMDA, ’t WAAR – De inloopbijeenkomst over de één overheidsaanpak in Nieuw-Scheemda en ’t Waar trok maandagavond veel belangstellenden. In dorpshuis De Leeuwenborg gingen bewoners in gesprek met vertegenwoordigers van gemeente Oldambt, het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) en de Nationaal Coördinator Groningen (NCG). De avond stond in het teken van de zogenoemde één-overheidsaanpak: als één overheid de bewoner centraal stellen en samen zorgen voor duidelijkheid en goede begeleiding voor inwoners.

Goede opkomst in goede sfeer



Ruim vijftig inwoners bezochten maandagavond 12 mei de informatiebijeenkomst over schadeherstel, versterking en verduurzaming van woningen in Nieuw-Scheemda en ’t Waar. De gemeente Oldambt organiseerde de bijeenkomst samen met het IMG en de NCG. Bezoekers kregen eerst een maaltijd aangeboden, waarbij al veel gesprekken plaatsvonden tussen bewoners en medewerkers van de betrokken organisaties. Daarna volgde het inhoudelijke programma, waarin werd toegelicht wat de één overheidsaanpak inhoudt en welke stappen bewoners de aankomende periode kunnen verwachten.

Veel vragen en vervolgafspraken

Tijdens de avond werden veel vragen gesteld, onder andere over de verduurzaming, versterking, de rol en samenwerking van de verschillende organisaties en wat dit concreet betekent voor de bewoners. Er werd ook goed gebruik gemaakt van de mogelijkheid om afspraken in te plannen voor keukentafelgesprekken. Voor wie niet aanwezig kon zijn of later nog vragen heeft, is er bovendien wekelijks een inloopspreekuur in de voetbalkantine van Nieuw-Scheemda. Daar kunnen inwoners terecht met hun vragen of om in gesprek te gaan met betrokken partijen.

Wethouder Engelkens tevreden

Wethouder Gert Engelkens was tevreden over de opkomst en het verloop van de bijeenkomst: “Ik ben blij dat zoveel mensen aanwezig waren. Dat laat zien dat er behoefte is aan duidelijkheid en persoonlijke aandacht.” Hij benadrukte ook het grotere belang van deze aanpak: “De versterking is niet alleen noodzakelijk voor de veiligheid van onze inwoners, maar biedt ook kansen om huizen duurzamer te maken. Dat pakken we samen op.”

De gemeente Oldambt, IMG en NCG kijken gezamenlijk terug op een geslaagde avond en zullen de komende tijd samen bewoners verder begeleiden in het proces.

Bent u woonachtig in ’t Waar of Nieuw-Scheemda en bent u geïnteresseerd in de aanpak? Dan kunt u contact opnemen met Rachel Spakman via inwonersondersteuner@gemeente-oldambt.nl voor meer informatie. Binnenkort volgt ook meer informatie over de aanpak op de website van de gemeente Oldambt.

Gemeente Oldambt