DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).

Papenburg

Gistermiddag is rond 12.00 uur in een woning aan de Königsberger Straße in Papenburg brand ontstaan. Op het moment dat de politie arriveerde was er sterke rookontwikkeling en even later stond het dak al volledig in brand. Al snel stond de woning volledig in brand en kon niemand meer naar binnen. Bij de woning werden werkzaamheden aan het dak verricht. Een 30 jarige werknemer verklaarde dat er tijdens de werkzaamheden waarschijnlijk een vonk is overgeslagen op brandbare isolatiemateriaal. Een poging om zelf de brand te blussen, mislukte. De brandweer werd vervolgens gealarmeerd. De beide werknemers bleven ongedeerd. De schade wordt op 400.000 euro geschat.

Op 12 mei werd om 20.55 uur op het fietspad langs de Kleiststraße een 14 jarige jongen op een e-scooter aangereden. Hij werd door een automobilist(e) over het hoofd gezien toen deze de uitrit bij een sporthal verliet. Hij/zij is vervolgens doorgereden. De jongen raakte lichtgewond. Getuigen worden verzocht contact op te nemen met politie Papenburg 04961-9260.

Gisteren zijn de hulpdiensten om 17.25 uur uitgerukt voor een brand in een appartementencomplex aan de Splitting rechts. De brand werd door een buurvrouw gemeld. Zij dacht aanvankelijk dat de rook van een barbecue in de tuin kwam, maar toen bleek dat de vlammen uit de woning kwamen belde ze de brandweer. Het vuur breidde zich uit over twee appartementen. De woonkamer en het terras van het onderste appartement raakten bij de brand ernstig beschadigd. Bij het bovengelegen appartement is er veel schade aan het balkon. Beide woningen zijn op dit moment niet bewoonbaar. Voor zover men kan nagaan is de brand in een bank in de tuin bij het onderste appartement ontstaan. De schade wordt op twee ton geschat. Naar de oorzaak van de brand wordt onderzoek gedaan.

Meppen

Gisteren is tussen 16.00 en 17.00 uur op de Haselünner Straße in Meppen, ter hoogte van nummer 36, een geparkeerde Skoda Fabia beschadigd. De wagen stond naast een andere auto op een parkeerplaats, toen vermoedelijk een fietser tussen de beide wagens doorreed en hierbij de Skoda aan de voorkant beschadigde. Getuigen worden verzocht contact op te nemen met politie Meppen 05931/9490.

Nadat er een getuigenoproep, betreffende de vernieling van een boom aan de Gerstenfeldstraße, werd gedaan, heeft zich gisteren iemand telefonisch bij de politie gemeld. Hij verklaarde de boom drastisch te hebben gesnoeid, om hem ‘in vorm te brengen’. Van de boom bleef alleen de stam over. Hij zou er niet van op de hoogte zijn geweest dat hij een boom die van de gemeente is niet mag snoeien.

Tussen maandag 19.00 en dinsdag 16.30 uur is bij de helft van een twee-onder-één-kap woning aan de Im Raddegrund in Meppen ingebroken. Er werden onder anderen meerdere elektrische apparaten gestolen. De schade bedraagt 675 euro.

Tussen vrijdag en dinsdag is een poging gedaan om bij een appartementencomplex aan de Domhof in Meppen in te breken. Er is een deur beschadigd, maar de daders zijn niet binnen geweest. De schade bedraagt 500 euro.

In de nacht van maandag op dinsdag is tussen 2.55 en 3.05 uur bij een winkel aan de Obergerichtsstraße in Meppen ingebroken. De daders verschaften zich met geweld toegang tot het pand. Er werd onder anderen een collectebus meegenomen. De schade wordt op 21.000 euro geschat.

Tussen maandag 18.00 en dinsdag 6.40 uur is bij een supermarkt aan de Haselünner Straße in Meppen een poging tot inbraak gedaan. De daders verschaften zich toegang tot een binnenplaats en probeerden van daaruit de winkel binnen te komen. De veroorzaakte schade bedraagt 500 euro.

Getuigen worden verzocht contact op te nemen met politie Meppen 05931/9490.

Haren

Tussen maandag 19.00 en dinsdag 10.15 uur is bij een schuurtje aan de Kapellenstraße in Haren ingebroken. Er werden meerdere tuinmachines gestolen. De schade wordt op 2.400 euro geschat. Getuigen worden verzocht contact op te nemen met politie Haren 05932/72100.

Dörpen

Tussen zondag 15.00 en maandag 8.00 uur is bij een bouwcontainer aan de Lessingstraße in Dörpen ingebroken. Er is gereedschap gestolen. De schade bedraagt 500 euro. Getuigen worden verzocht contact op te nemen met politie Papenburg 04961-9260.

Weener

Brandweer Weener is gisteravond om half negen uitgerukt voor een natuurbrand. Aan de Beningaweg, vlakbij de brandweerkazerne stond een 50 vierkante meter vlakte met droog gras en struiken in brand. Door snel ingrijpen wist de brandweer verdere uitbreiding van het vuur te voorkomen. Over de oorzaak van de brand is niets bekend.