Kunstmarkt Stadskanaal kleurt het centrum

Westerwolde Weerbericht van: | Woensdag 14 mei, 06.00 uur door Stefan van der Gijze

AANHOUDEND DROOG | FRISSE NOORDENWIND

Het blijft deze dagen onverminderd droog in onze omgeving al krijgt de zon soms wel wat last van bewolking. De temperatuur gaat wel wat inleveren door een meer noordelijke wind vanaf de Noordzee en is een dunne jas, ondanks de aanwezige zon soms best even nodig. Zo ook vandaag en wordt het vanmiddag maximaal 18 graden en dat bij een matige noordenwind.

Vanavond en vannacht trekt er soms wat (lage) bewolking over maar zullen er ook nog genoeg opklaringen zijn. Het blijft droog bij temperaturen die dalen tot ongeveer 8 graden. Daarbij waait een matige wind uit het noordwesten.

Morgen is er volop zon en blijft het droog. Toch wordt het met een matige noord tot noordoostenwind niet heel warm met temperaturen die maximaal uitkomen op ongeveer 17 of 18 graden.

Ook de dagen daarna blijft het droog met nog altijd de zon in de hoofdrol. Soms trekt wel wat bewolking onschuldige bewolking over maar tot regen lijkt het voorlopig niet te komen. Het beregenen van de landerijen zal dus nog wel enige tijd voortduren. De temperaturen schommelen vaak tussen de 17 en 19 graden waarbij de vrijdag wat frisser kan verlopen met maximaal 16 graden.