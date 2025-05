Minister Faber brengt bezoek aan Oekraïne-opvang in de Molenhof Oude Pekela

OUDE PEKELA – Minister Marjolein Faber van Asiel en Migratie heeft vanmiddag een kort werkbezoek gebracht aan de Oekraïne-opvang in de Molenhof in Oude Pekela. Ze werd door projectleider Rein Koopman en burgemeester Jaap Kuin op de hoogte gebracht over het reilen en zeilen binnen de tijdelijke huisvesting van de oorlogsvluchtelingen.

In Pekela worden in totaal 400 Oekraïners gehuisvest waarvan 270 in Oude Pekela en zo’n 130 in de Clockstede Nieuwe Pekela.

Minister Faber wilde weten hoe dat in Pekela wordt gedaan. Ze was onder de indruk van de verhalen en de slagvaardigheid hoe er in een kleine gemeente als Pekela wordt gewerkt.

Met name in het verhaal over de grote groep dove Oekraïners, die in Nieuwe Pekela wordt opgevangen, was ze zeer geïnteresseerd. Ook sprak ze zich lovend uit over de hulp die op allerlei manieren aan de Pekelder Oekraïners wordt geboden.

‘Jullie doen het hier hartstikke goed’, zei ze tijdens een rondleiding. ‘Ik vind het een voorbeeld voor de andere locaties. Het is goed om te zien wat er hier ondanks de ellende allemaal voor moois gebeurt.’

Bron en foto’s: Gemeente Pekela