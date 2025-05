Ontdek de schoonheid van de Ter Apelerbossen en maak een wandeling met Staatbosbeheer

TER APEL – Rondom het Klooster van Ter Apel liggen eeuwenoude bossen. Staatsbosbeheer organiseert er aanstaande zaterdag een wandeling.

Zaterdagochtend, 17 mei, kun je met Staatsbosbeheer wandelen langs het klooster, door het Kloosterbos en de Ter Apelerbossen. Een van de oudste bossen van onze provincie. De Ter Apelerbossen is de enige plek in Nederland waar de steenbraam groeit. Ook kun je veel vogelsoorten horen en/of zien. Zoals spechten, ijsvogels, grauwe klauwieren en roodborsttapuiten.

Via het kloosterbos, een wandelpark in Engelse tuinstijl, wandel je naar de rest van de eeuwenoude bossen van Ter Apel. In deze oude bossen leven veel dieren.

De wandeling is van 10.00 tot 12.00 uur. De start is bij Hotel Boschhuis. De wandeling is niet geschikt voor mensen met een fysieke beperking. De route gaat over onverharde paden.

Honden zijn niet toegestaan.

Staatsbosbeheer