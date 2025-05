Situatie brand Oude Pekela onder controle, nablussen duurt nog dagen

OUDE PEKELA – Op het bedrijventerrein in Oude Pekela woeden nog altijd branden in twee hallen. De situatie is inmiddels onder controle. De gespecialiseerde bedrijfsbrandweer Falck Industrial Fire Services is ingeschakeld om het nablussen op zich te nemen. Dit is een particuliere brandweer die wordt ingezet bij grote industriële incidenten.

Vanwege de hitte en het bluswater is er nog rook- en stankoverlast in de omgeving. Brandende onderdelen worden met een kraan in een gegraven waterbassin geplaatst om ze volledig te doven.

Volgens de brandweer verloopt alles tot nu toe goed.



Bekijk in de foto’s hoe het er vandaag uitziet.

Malou Vos