Toekomst voor Groninger boerderijen centraal tijdens themadag

GRONINGEN – Op woensdag 21 mei vindt in Boerderij Hermans Dijkstra in Midwolda een inspirerende themadag plaats voor boerderijeigenaren en professionals uit het veld. Met nieuwe subsidies en grote erfgoedplannen in het vooruitzicht, staat de bijeenkomst in het teken van behoud én vernieuwing.



Subsidie voor goede plannen

Tijdens de themadag krijgen bezoekers informatie over actuele ontwikkelingen rond monumentale en karakteristieke boerderijen. Zo kondigt Susan Top, gedeputeerde van de Provincie Groningen, een nieuwe subsidieregeling aan voor het ontwikkelen van nieuwe plannen en het inzetten van ‘Ontwerpkracht’. Met deze regeling kunnen boerderijeigenaren een tegemoetkoming krijgen in de kosten voor het maken van herstel- of herbestemmingsplannen. De subsidie is bedoeld om de kwaliteit van planvorming te verbeteren en het gebruik van ontwerpers te stimuleren. In Oldambt komt naar verwachting een groot deel van de boerderijen in aanmerking. Het moment waarop de regeling daadwerkelijk opengaat, is nog niet definitief vastgesteld.

Vooruitzicht op grote investering in biobased restauratie

Een andere belangrijke ontwikkeling is dat er op dit moment adviesgesprekken lopen met het Programmabureau Erfgoed Deal voor het indienen van een Erfgoed Deal-aanvraag voor cofinanciering van het Oldambtster Boerderijenloket – Boerderijen Oldambt. Deze beoogde regeling, goed voor in totaal € 1,6 miljoen aan financiële middelen, richt zich op de restauratie van circa vijf boerderijen met behulp van biobased bouwen. Ook wordt onderzocht hoe ruimtelijke ordeningsregels eenvoudiger kunnen worden gemaakt voor eigenaren die hun boerderij een nieuwe bestemming willen geven.

Wethouder Ger Klein opent de dag en benadrukt het belang van deze ontwikkelingen: “Onze boerderijen zijn niet alleen beeldbepalend voor het landschap, maar ook dragers van verhalen en identiteit. Door samen te werken aan duurzame en haalbare plannen, geven we deze gebouwen een toekomst. Dat is goed voor de eigenaar én voor onze regio.”

Lezingen en informatiemarkt

De opening is om 14.00 uur met vervolgens een serie lezingen over o.a. ontwerpend onderzoek, herbestemming, boerderijenvisies en financieringsmogelijkheden. Daarnaast is er een uitgebreide informatiemarkt met diverse betrokken organisaties. Ook ontwerpteams delen daar hun ervaringen met eerdere boerderijprojecten.

Het Boerderijenloket Oldambt en het Erfgoedloket Groningen organiseren de themadag in het kader van het Erfgoedprogramma, in samenwerking met de provincie Groningen en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.



Meer informatie en aanmelden

De themadag vindt plaats op woensdag 21 mei van 14.00 tot 20.00 uur in Boerderij Hermans Dijkstra, Reinste Abdenaweg 1 in Midwolda. Meer informatie is te vinden op erfgoedloketgroningen.nl. De bijeenkomst is bedoeld voor boerderijeigenaren en professionals uit het veld. Aanmelden kan via deze link of door een mail te sturen naar info@erfgoedloketgroningen.nl.

Gemeente Oldambt