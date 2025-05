Unieke zangdienst in Oostwold

OOSTWOLD – Op zondag 25 mei bent u van harte welkom in de Hervormde dorpskerk in Oostwold voor een bijzondere zangdienst, georganiseerd door Geloof in Groningen in samenwerking met EO | Nederland Zingt en de plaatselijke hervormde gemeente.

Organist Martin Zonnenberg, bekend van het TV-programma Nederland Zingt, begeleidt de samenzang. Bert Noteboom verzorgt de verbindende teksten en fluitiste Marjolein de Wit verleent haar medewerking.

De dienst begint om 16.00 uur, de kerk is open vanaf 15.30 uur. Toegang is gratis. Iedereen, jong en oud, is van harte welkom!

Bert Noteboom

Foto’s: Bert Noteboom en eigen foto’s Martin Zonnenberg en Marjolein de Wit