Verslag van Jan Bossen van het ommetje door Vlagtwedde

VLAGTWEDDE – Vandaag was voor het beginpunt van de wekelijkse wandeling van WandelenWerkt gekozen voor Vlagtwedde.

Vanmorgen was het vertrekpunt voor de wandeling van WandelenWerkt de kantine van vv Westerwolde gekozen, gelegen op sportpark “De Barlage”. Van hieruit hadden de wandelcoaches hun wandelingen uitgezet, in de drie bekende afstanden voor 6, 8 en 10 km.

Om 8.45 uur stond in de kantine de koffie klaar en konden de wandelaars, die zich vooraf hadden opgegeven, zich melden bij de coaches. Om 9.15 uur ging de eerste groep van start.

Het eerste gedeelte ging door een gedeelte van het natuurgebied de Barlage, waarin het sportcomplex ook ligt. Barlage beteken eigenlijk Berkenbos. Bark is Berk en lage is plek. Denk aan het Duitse Lage. Ook bij Onstwedde is een Barlage. En hierbij komt meteen het verschil van uitspreken in het dialect naar boven. Spreken ze in Onstwedde van Ballege, in Vlagtwedde wordt het uitgesproken als Balloage.

Na een rondje door het natuurgebied rondom het sportpark kwamen de wandelaars aan bij het Veelerdiep. Het diep werd een tijdje gevolg, om later via de Kerkstraat in het dorp aan te komen. Hierbij werd ook de Ned. Herv. Kerk gepasseerd. De kerk is een van de vijf kerspelkerken van Westerwolde.

Door het dorp en langs de Jumbo werd de bebouwde kom verlaten om richting het Metbroekbos te wandelen. Op de plek waar nu de Jumbo staat stond vroeger de Christelijke school, met daarnaast het gebouw van Christelijke Belangen, voorloper van Het Kruispunt. Dit zijn de gebouwen behorend bij de Ned. Herv. Kerk. De bijnaam van het gebouw was destijds “de Foeke “, Gronings voor een fuik. Het stuk siersmeedwerk op één van de foto’s herinnert hier nog aan.

De wandeling ging langs het Metbroekbos, door een landschap dat de oude veldnaam “t Windsel” draagt. Dit is een gebied dat gekenmerkt wordt door een aantal essen. Essen zijn hoog gelegen akkers, meestal op zandgronden, van ongeveer 2 hectare groot. De essen die hier voorkomen zijn : De Hoge esch, de Lage esch, de Doene esch en de Gravenbrugs esch. De Ruiten Aa, die in dit gebied ook zijn stroomdal heeft, werd in de 12e eeuw afgesneden met een “graven”. Over deze graven werd een brug gelegd die dan ook de Gravenbrug werd genoemd. In 2008 werden van deze brug palen terug gevonden, en nadat deze waren onderzocht werden ze gedateerd op rond 1125. Daarmee is dit de oudste bekende brug van Westerwolde. De Gravenbrugs esch werd naar deze brug vernoemd.

De wandeling ging verder om uiteindelijk langs de fruitgaard “d Appelhof” in de Wischmei aan te komen. In deze fruitgaard krijgen de leerlingen van de scholen les over het bloeien en groeien van de verschillende fruitsoorten en er worden ook verschillende evenementen over dit onderwerp georganiseerd.

Via de Wischmei en de Oostersingel ging de wandeling over een stuk particuliere zandweg richting de Barlagerveldweg. Hierbij werd de Oude Gracht overgestoken. Dit is een waterloop die later bij Park Emslandermeer in het Veelerdiep zal uitmonden.

Via Barlagerveldweg en de Spetsebrugweg kwamen de wandelaars weer aan bij de kantine op het sportpark “de Barlage”. Daar stond zoals gebruikelijk voor de liefhebbers de soep met brood weer te wachten.

Jan Bossen