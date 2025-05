Workshop Google Maps; leer navigeren met je smartphone

TER APEL – Heb je een smartphone, maar weet je niet goed hoe je Google Maps gebruikt? Vind je het lastig om routes te plannen, of twijfel je welke afslag je moet nemen? Dan is deze workshop iets voor jou! In twee uur leer je stap voor stap hoe Google Maps werkt.

Deze workshop is speciaal bedoeld voor beginners, geen moeilijke termen maar heldere stappen en tips. Neem je smartphone mee en doe mee. Na afloop weet je precies hoe je Google Maps gebruikt om moeiteloos van A naar B te komen, hoe je een route plant en restaurants en winkels vindt. Ook leer je om te reizen met het openbaar vervoer.

Deze workshops is in de Bibliotheek van Ter Apel op dinsdag 3 juni om 13.30 uur.

Meedoen is gratis, ook als je geen lid bent van de Bibliotheek.

Schrijf je snel in via de online agenda www.biblionetgroningen/agenda/westerwolde of meld je aan via de balie van de bibliotheek.

Harma de Roo