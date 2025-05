Afspraak verzetten of annuleren? Laat het zo snel mogelijk weten!

SCHEEMDA – Misschien herkent u het wel: u ontvangt een uitnodiging van het Ommelander Ziekenhuis voor een afspraak, maar die dag of het tijdstip past u niet. Geen enkel probleem, u kunt uw afspraak altijd verplaatsen of afzeggen. Wél is het heel belangrijk om dit zo snel mogelijk door te geven! U zorgt er zo voor dat uw plek naar een ander gaat die op de wachtlijst stond en u geeft het ziekenhuis voldoende tijd om die ander voor een afspraak uit te nodigen. Zo wordt de zorg in het ziekenhuis toegankelijk én verlagen ze de wachttijden.

Dit zijn belangrijke redenen waarom het ziekenhuis het aantal annuleringen en no-shows (iemand komt zonder tegenbericht niet op een afspraak) willen verlagen. Binnen het Ommelander Ziekenhuis zijn Monica Keizer (hoofd poliklinieken Cluster Snijdend) en Tineke Evenga (hoofd Ouder & Kind en 1A en polikliniek gynaecologie) daar druk mee bezig, samen met vele andere collega’s.

Goede redenen

‘We begrijpen dat er goede redenen kunnen zijn waardoor iemand niet op een afspraak kan komen of de afspraak wil annuleren’, vertelt Tineke. ‘Vroeger stond je als het ware met je agenda bij onze polikliniek om een nieuwe afspraak in te plannen. Nu doen wij dat zonder vooroverleg voor onze patiënten. Dan is het logisch dat zo’n afspraak misschien niet past. Zoek in zo’n geval altijd op tijd contact met ons, dan kijken we samen naar een oplossing of plannen we een nieuwe afspraak in.’

Verantwoordelijkheid

Het te laat afzeggen of niet komen opdagen zonder tegenbericht, heeft gevolgen voor het ziekenhuis. Monica: ‘Als iemand zonder tegenbericht niet komt of pas een dag of uur vóór de afspraak afzegt, dan is het te laat om een ander nog uit te nodigen. We kunnen mensen dan vaak niet meer bereiken. Bovendien zijn er afspraken of behandelingen waar meerdere zorgverleners bij betrokken zijn. Het is zonde dat de tijd van hen verloren gaat als een patiënt onverwacht niet komt of te laat heeft afgezegd. We helpen graag een ander die voor hetzelfde onderzoek of behandeling op een wachtlijst staat.’

Afspraakherinnering

Om patiënten de kans te geven op tijd aan de bel te trekken, verstuurt het ziekenhuis niet meer 1, maar 2 afspraakherinneringen. ‘Mensen krijgen nu 7 dagen voor de afspraak een herinnering en 3 dagen ervoor ook nog’, legt Monica uit. ‘Die laatste herinnering hebben we ook vervroegd: patiënten ontvangen deze nu om 10.00 uur in plaats van om 15.00 uur, zodat zowel de patiënt als wij meer tijd hebben.’ Tineke: ‘Uiteindelijk willen we graag dat mensen in de toekomst zelf hun afspraak in het ziekenhuis online kunnen inplannen. Dat zou voor iedereen het allermooiste zijn.’

Let op: voor de afspraken die u heeft bij de afdeling Medische Beeldvorming krijgt u geen herinneringsmail! Het gaat dan om afspraken voor een reguliere röntgenfoto, echografie, mammogram, CT-scan, MRI, SPECT-CT of botdensitometrie.

Afspraak verplaatsen of annuleren?

Wilt u uw afspraak in het Ommelander Ziekenhuis verplaatsen of annuleren? Geef dit dan zo snel mogelijk en het liefst ver van te voren aan hen door. Dit kan op verschillende manieren:

Bel op werkdagen tussen 08.00 en 16.30 uur via het speciale telefoonnummer 088 – 566 2000. U kunt dan ook meteen een nieuwe afspraak maken.

Bepaalde afspraken kunt u ook (tot 60 uur voor de afspraak) digitaal wijzigen of afzeggen in Mijn Ommelander en de Mijn Ommelander app. Bij de afspraakdetails ziet u dan ‘Wijzigen’ en ‘Afzeggen’ staan. Staat dit er niet? Dan kunt u alleen wijzigen of afzeggen door ons te bellen.

