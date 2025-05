Explosieve stijging oplichting door nep-elektriciens

GRONINGEN – Het aantal meldingen van oplichting door frauduleuze elektriciens is in 2024 fors toegenomen, zo blijkt uit gegevens van de FOD Economie en waarschuwingen van diverse consumentenorganisaties. Steeds meer mensen worden slachtoffer van criminelen die zich voordoen als erkende vaklieden. Wat begint als een dringende klus vanwege stroomproblemen, mondt regelmatig uit in hoge kosten en veel frustratie. Een ondernemer uit Groningen heeft de oplossing.



Wie vandaag de dag een elektricien zoekt, moet goed oppassen. Online zijn vele oplichters actief die vaak eenzelfde strategie hanteren. Via Google komen consumenten terecht op ogenschijnlijk betrouwbare websites, compleet met keurmerken, lokale telefoonnummers en positieve reviews. Eenmaal ter plaatse voeren ze de klus snel uit, gevolgd door een absurd hoge factuur die kan oplopen tot duizenden euro’s. Wie protesteert, krijgt soms te maken met dreigementen. Daarna blijken de bedrijven vaak spoorloos of onbereikbaar.



Misbruik van zoekmachines en kunstmatige intelligentie



De criminelen investeren in online zichtbaarheid door betaalde advertenties of slimme optimalisatie-trucs, waardoor ze bovenaan de zoekresultaten verschijnen. Rob van Vondel uit Groningen, oprichter van Elektricien.com, wijst op de rol van kunstmatige intelligentie bij deze praktijken. “AI maakt het eenvoudig om binnen enkele uren een professionele website in elkaar te zetten – compleet met overtuigende foto’s, teksten en zelfs automatische telefoondiensten,” legt hij uit. “Zo lijkt het alsof je met een erkend lokaal bedrijf belt, terwijl je feitelijk te maken hebt met een nep-elektricien.”



Slachtoffers in Nederland en België



De fraudegevallen stapelen zich op, van Alphen aan den Rijn tot Hasselt. In sommige gevallen betalen consumenten duizenden euro’s voor diensten die nooit zijn geleverd. In Krommenie kon onlangs nog een nep-elektricien op heterdaad worden aangehouden – een uitzondering op de regel. En ook binnen de branche klinkt kritiek. “Als ervaren elektricien van 62 kom ik dit soort praktijken veelal tegen. Er zijn veel zogenaamde elektriciens zonder ook maar een opleiding”, aldus een elektricien uit Amsterdam.



Betrouwbare hulp via Elektricien.com



Om consumenten te wapenen tegen deze praktijken, lanceerde Van Vondel in 2021 het platform Elektricien.com. Alleen vakmensen die handmatig door een derde partij worden gecontroleerd op diploma’s, ervaring en klanttevredenheid krijgen toegang. “Zo kunnen mensen met spoed een betrouwbare elektricien inschakelen”, aldus Van Vondel.

Rob van Vondel