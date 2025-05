Gemeente Oldambt test milieuvriendelijke wegmarkering in Nieuw Beerta

NIEUW BEERTA – De gemeente Oldambt heeft vandaag in Nieuw Beerta een nieuwe, milieuvriendelijke manier van wegmarkering getest. Dit gebeurde samen met het Nederlands Wegenmarkeerbedrijf (NWM), Boskalis Nederland B.V. en Koen Meijer B.V. (OWC).

Het gaat om het product Ecovia. Dat is een speciale verf (koudplast) op waterbasis. Deze verf is beter voor het milieu dan de verf die normaal wordt gebruikt. Er zitten geen gevaarlijke stoffen in en het is makkelijk te recyclen. Ook zorgt het voor minder uitstoot van CO₂ en fijnstof.



Wethouder Jurrie Nieboer is blij met de proef: “Oldambt wil graag vooroplopen met slimme en duurzame oplossingen. Deze nieuwe verf voor belijning is een goed voorbeeld. Het is beter voor het milieu, voor de medewerkers die het aanbrengen én voor de toekomst.”

Ook Roland Hofstra, directeur van NWM Wegmarkering, is trots: “Ecovia is een uniek product. Voor zover wij weten zijn we de eersten in Europa, en misschien wel wereldwijd, die hiermee werken. Het is een grote stap vooruit. De verf is veilig, gaat lang mee is circulair.”

Tijdens de demonstratie is de belijning met de hand aangebracht, met een speciale handdrukker. Het plan is om dit in de toekomst met een machine te doen. Samen met een machinebouwer wordt gewerkt aan de ontwikkeling daarvan.

Gemeente Oldambt