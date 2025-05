Jouwbespaarcoach helpt inwoners Zeestratenwijk en Scheepskwartier met energie besparen

VEENDAM – Op 19, 20 & 21 mei komen de Bespaarcoaches, Klusbussers en CV-dokters van Jouwbespaarcoach langs bij inwoners van de buurten Zeestratenwijk en Scheepskwartier in Sorghvliet, om gratis te helpen met energie besparen en informatie te geven. Ze bellen aan bij een deel van de inwoners om direct hulp te bieden, of om een afspraak in te plannen. Op maandagavond 26 mei, van 19.00 tot 20.30 uur, is er een inloopbijeenkomst in de Breehorn voor de inwoners van deze twee buurten.

Veel subsidies beschikbaar om te verduurzamen

De gemeente Veendam wil inwoners helpen de stap te zetten naar een energiezuinig huis. Er verandert op dit moment veel op het gebied van subsidies. Wethouder Bert Wierenga van de gemeente Veendam: “Alleen dit jaar kunnen inwoners nog gebruik maken van de subsidie Verbetering en Verduurzaming Groningen, tot maximaal € 10.000,-. Dit is een mooie kans om je huis niet alleen te verduurzamen, maar ook te verbeteren, zoals een nieuwe vloer, dakgoten of keuken. Daarnaast gaat het loket voor de isolatiesubsidie Nij Begun na de zomer ook gefaseerd open. Ook zijn er nog andere regionale en landelijke subsidies beschikbaar. We kunnen ons voorstellen dat het lastig is om te bepalen waar je moet beginnen. We vertellen inwoners graag gratis en vrijblijvend over de mogelijkheden en helpen ze op weg.”



Over Jouwbespaarcoach

Jouwbespaarcoach is een initiatief van de Oost-Groninger gemeenten Veendam, Stadskanaal, Westerwolde, Midden-Groningen, Oldambt en Pekela.



Op www.veendam.nl leest u meer over de subsidies die er zijn. Bent u woningeigenaar in de gemeente Veendam en heeft u hulp nodig met energie besparen of het aanvragen van subsidies? Dan kunt u gratis contact opnemen met Jouwbespaarcoach, via info@jouwbespaarcoach.com, de Bespaarfoon: 0627423275 (bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 9.00 uur tot 12.00 uur) of ga naar jouwbespaarcoach.com om een afspraak te maken.

