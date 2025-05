DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).

Haren

Zaterdag is tussen 10.00 en 15.00 uur op een parkeerplaats aan de Rentmeisterstraße in Haren een grijze Skoda aangereden. De wagen heeft aan de passagierszijde schade. De veroorzaker is onbekend.

Gisteren is tussen 13.25 en 14.45 uur op de parkeerplaats bij het vakantiepark een Seat Toledo aangereden.

Getuigen worden verzocht contact op te nemen met politie Haren 05932/72100.

Rütenbrock

Gisteren heeft de politie om 18.00 uur bij een grenscontrole een 45 jarige Duitser aangehouden. Hij zat als passagier in een auto die vanuit Nederland de grens was gepasseerd. De man had nog een openstaande boete van 5.500 euro wegens een in 2021 gepleegde diefstal. Hij kon het bedrag niet voldoen en vroeg een vriend om hulp. Die betaalde bij het politiebureau in zijn woonplaats het volledige bedrag en voorkwam op die manier dat de 45 jarige 50 dagen in de gevangenis moest doorbrengen.

Meppen

Tussen dinsdag 16.30 en woensdag 7.10 uur is bij een bouwplaats aan de Lohberg in Meppen ingebroken. Er is een aanhanger met daarop een minikraan gestolen. De schade bedraagt 40.000 euro.

Dinsdag is tussen 14.00 en 15.00 uur op de parkeerplaats van een fietsenwinkel aan de Burgstraße een zwarte VW Touran aangereden.

Dinsdag 6 mei is tussen 15.50 en 16.10 uur aan de Am Neuen Markt een grijze Hyundai aangereden. De auto heeft aan de linkerkant schade.

Getuigen worden verzocht contact op te nemen met politie Meppen 05931/9490.

Papenburg

Tussen dinsdag 23.00 en woensdag 9.30 uur is bij een tuinhuisje aan de Bethlehem rechts in Papenburg ingebroken. Er werd gereedschap ter waarde van 650 euro gestolen.

Gistermiddag is tussen 12.05 en 12.15 uur op de kruising Oldenburger Straße / B70 een grijze Skoda Fabia aangereden. De wagen, die op de rechter rijstrook stond te wachten, werd geschampt door een op de linker rijbaan passerende vrachtwagen en oplegger met daarop een zeildoek. De schade bedraagt 5.000 euro. De vrachtwagenchauffeur is doorgereden.

Getuigen worden verzocht contact op te nemen met politie Papenburg 04961/9260.