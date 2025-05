Meer mensen na de WW aan het werk bij de uitzendsector in Groningen

GRONINGEN – In Groningen neemt deze maand het aantal WW-uitkeringen vanuit de uitzendsector af. Door seizoenswerk groeit de vraag naar uitzendkrachten in het voorjaar. Veel personen die in Groningen vanuit de WW aan het werk gaan, doen dit in de uitzendsector. Ook nieuwe wetgeving voor zelfstandigen heeft mogelijk invloed op de sector: na enkele jaren van daling, neemt het aantal uitzendbanen landelijk begin 2025 weer iets toe.

Daling WW vanuit uitzendsector

Groningen telde eind april 1.212 werkzoekenden met een WW-uitkering die hun baan verloren in de uitzendsector.

Dat zijn 89 minder WW’ers vanuit de uitzendsector dan vorige maand (-7%). Het aantal WW-uitkeringen uit de uitzendbranche neemt af in het voorjaar. Normaliter begint het aantal personen met een WW-uitkering die bij een uitzendbedrijf werkten in de maanden maart of april te dalen. Dit voorjaar begon de daling in maart en zette de afgelopen maand door. Deze jaarlijks terugkerende ontwikkeling heeft te maken met seizoenswerk. Zo is er na de wintermaanden weer meer werk in de bouw, landbouw en horeca. Deze sectoren betrekken veel personeel uit de uitzendsector.

Vanaf 2016 was er een dalende trend in het aantal personen met een WW-uitkeringen vanuit een uitzendbaan. De coronapandemie onderbrak die trend en zorgde voor een tijdelijke toename. Vanaf 2022 bleef het aantal uitkeringen vanuit de uitzendbranche in Groningen schommelen rond de 1.400. Ten opzichte van afgelopen jaar zijn er 191 minder personen met een WW-uitkering vanuit de uitzendsector (-14%).

Aantal banen in uitzendsector neemt tot begin 2025 af

De afgelopen jaren nam het aantal uitzendbanen juist af in Groningen. Dit is een landelijke ontwikkeling, blijkt uit de recent verschenen publicatie Uitzendwerk en werkhervatting vanuit de WW van UWV. Door de krapte op de arbeidsmarkt wilden werkgevers personeel vasthouden en namen zij deze vaker direct in dienst.

Aan de dalende trend van het aantal uitzendbanen kwam landelijk in het eerste kwartaal van 2025 een einde. Dit heeft mogelijk te maken met de handhaving op schijnzelfstandigheid van de Belastingdienst, die per 1 januari 2025 ervoor zou kunnen zorgen dat zelfstandigen meer via uitzendbureaus werken. Alsnog is het aantal uitzendbanen lager dan de afgelopen jaren.

Meer mensen na de WW aan het werk bij de uitzendsector in Groningen

Ondanks de daling van het aantal uitzendbanen, is het een belangrijke sector in Groningen. Veel werkzoekenden gaan vanuit de WW aan de slag via de uitzendsector. In Groningen is dat bijna 30%. Het landelijk gemiddelde ligt op 20%. Dit komt doordat het seizoen in Groningen een grotere rol speelt in de werkgelegenheid dan in andere delen van het land.

Minder WW-uitkeringen in Groningen in april

Eind april 2025 verstrekte UWV 6.136 WW-uitkeringen in de provincie Groningen. Ten opzichte van vorige maand is het aantal WW-uitkeringen 275 uitkeringen lager (-4,3%). Ook landelijk nam het aantal WW-uitkeringen af (-5.366 WW-uitkeringen, -2,8%). Ten opzichte van een jaar geleden is het aantal WW-uitkeringen hoger. De regionale stijging is 169 uitkeringen (+2,8%). Deze toename is kleiner dan de landelijke stijging van het afgelopen jaar (+8,1%).

