Ontdek de soortenrijkdom van Nationaal Park Drentsche Aa

DEURZE – Zaterdag 24 mei 2025 viert Nationaal Park Drentsche Aa de Europese Dag van het Nationaal Park. Een feestelijke dag waarop we samen de natuur in gaan. Dit jaar staat in het teken van soortenrijkdom: de grote variatie aan planten en dieren in onze natuur.

In Nationaal Park Drentsche Aa kun je op 24 mei van 10:00 tot 16:00 uur meedoen aan allerlei leuke en leerzame activiteiten. Startpunt is het bezoekerscentrum in Deurze (Asserstraat 63).

Voor het complete programma en tijden, kijk op de website www.drentscheaa.nl

Wat is er te doen?

· Fietsexcursies door het Drentsche Aa-gebied

· Workshops ObsIdentify en telexcursies rond het bezoekerscentrum

· Insectenwandelingen, speurtochten, en natuurspellen voor jong en oud

· Struinen met IVN, kijken door een microscoop, en ontdekken wat er leeft in het water

Kom kijken, luisteren en verwonder je over de natuur om je heen. Elke soort die we samen vinden, helpt ons om de natuur beter te begrijpen én te beschermen.

Soorten Challenge-weken

Van 17 tot en met 31 mei tellen we in alle Nationale Parken van Nederland zo veel mogelijk soorten. Jij kunt ook meedoen: tijdens een excursie of gewoon zelf met een loep, verrekijker of je telefoon. Elke waarneming die via de app ObsIdentify wordt doorgegeven telt.

Waarom op 24 mei?

Op 24 mei 1909 werd het eerste Nationaal Park van Europa opgericht, in Zweden. Daarom is 24 mei elk jaar de Dag van het Nationaal Park. In Nederland organiseren de Nationale Parken, IVN Natuureducatie en hun partners deze dag samen.

Natuur is van ons allemaal

Natuurgebieden zoals de Drentsche Aa zijn rijk aan leven en van groot belang voor mens en dier. Juist in deze tijd, waarin er gesproken wordt over bezuinigingen op Nationale Parken, is het belangrijk om te laten zien hoe waardevol deze gebieden zijn. Samen kunnen we de natuur blijven beleven én beschermen.

Nationaal Park Drentsche Aa