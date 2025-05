Overleg over andere aanpak van brand bij Hempflax

OUDE PEKELA – De brand bij hennepverwerker Hempflax in Oude Pekela is nog steeds niet uit. De smeulende resten veroorzaken veel rook- en stankoverlast in de omgeving. De gemeente Pekela is nu in overleg met Hempflax om met een andere aanpak van de bestrijding van de brand te komen om zo snel mogelijk van de overlast af te zijn.

Ondertussen wordt het terrein rondom de brand hermetisch afgesloten. Dit gebeurt vanwege instortingsgevaar, brandgevaar en op ernstige verdenking van aanwezigheid van asbest op het terrein. Dit asbest kan afkomstig zijn van een van de daken op het terrein. Dit asbestdak heeft geen vlam gevat. Maar door de hitte zijn er mogelijk deeltjes op het fabrieksterrein beland. Daar wordt nader onderzoek naar gedaan.

Deze verdenking van asbest geldt niet voor de omgeving en voor de rest van Oude Pekela. Uit analyse van asdeeltjes op verschillende plekken in het dorp blijkt dat er buiten het terrein van Hempflax geen sporen van asbest zijn.

De afsluiting van de Britanniawijk en de Hendrik Westerstraat blijven van kracht. Het verkeer kan in twee richtingen gebruik blijven maken van de Hendrik Westerstraat.

Maandagavond brak er brand uit in tienduizend balen hennepstro, die lagen opgeslagen in de loodsen van Hempflax. De brand werd door een groot aantal brandweerkorpsen bestreden. De politie is bezig met een onderzoek naar de oorzaak van de brand. Tientallen mensen moesten hun huis uit vanwege de brand. Die werden opgevangen in multifunctioneel centrum De Binding of bij familie of vrienden.

Burgemeester Jaap Kuin dankt de Pekelders voor hun begrip, medewerking en hulp in de crisis. ‘Als ik zie hoe de mensen – in wat voor vorm ook – elkaar bij hebben gestaan in deze noodsituatie, dan kunnen we als Pekelders alleen maar trots zijn. We willen als gemeente dat mensen in de directe omgeving maar ook daarbuiten hun normale leven snel weer op kunnen pakken. Daar werken we momenteel hard aan.’

Gemeente Pekela