Stichting Oud Winschoten blij met donatie Rabobank

WINSCHOTEN – Vanmiddag werd Stichting Oud Winschoten verrast met een donatie van de Rabobank.

Het bestuur van Stichting Oud Winschoten kwam vanmiddag bijeen om een cheque van 500 euro van de Rabobank in ontvangst te nemen. Deze werd hen, namens de Ledenraad van de Rabobank, overhandigd door Marcel Lameijer. De Ledenraad waardeert het werk van Stichting Oud Winschoten en beloont dit met deze bijdrage.

De Stichting is blij met deze donatie. Hun inkomsten bestaan voornamelijk uit geld van de donateurs en kleine schenkingen, dus elke bijdrage om hun werk voort te zetten is welkom. Het geld wordt waarschijnlijk gebruikt om de collectie, die bestaat uit gouden, zilveren en tinnen voorwerpen, aan te vullen, vertelde voorzitter Trijnko Pelgrim.

Stichting Oud Winschoten is in 1977 opgericht door de toenmalige burgemeester G.J. te Loo. Het startkapitaal werd toen bijeengebracht door vrouwenorganisaties, die in het kader van het 150 jarig bestaan diverse acties organiseerden. Zijn portret is, evenals de portretten van (bijna) alle burgemeesters die sinds 1825 Winschoten en het latere Oldambt hebben bestuurd, te zien. Kortgeleden is hier ook een schilderij van burgemeester H.J. Wichers aan toegevoegd. De Stichting kreeg deze van een inwoonster van Winschoten in bruikleen.

In de voormalige PABO aan de Mr D.U. Stikkerlaan 4 in Winschoten zijn heel veel historische voorwerpen en foto’s uit en van Winschoten te zien. De collectie wordt wekelijks uitgebreid met voorwerpen of foto’s die particulieren in hun bezit hebben en aan de stichting schenken, om zo de geschiedenis van Winschoten levendig te houden.

Momenteel zijn er naast de vaste collectie ook de twee exposities ‘200 jaar Burgemeesters in Winschoten’ en ’80 jaar bevrijding’ te bezoeken. De openingstijden zijn: iedere maandag- en donderdagmiddag en laatste vrijdagmiddag van de maand, van 13.00-16.00 uur. Er zijn extra openingen op de zaterdagen 17, 24 en 31 mei en 14, 21 en 28 juni, de toegang is gratis. (do. 29 mei, Hemelvaart en maandag 9 juni, 2de Pinksterdag zijn we gesloten). Laat u verwonderen en bekijk de vele voorwerpen, waarvan vele vergeten, maar o zo herkenbaar zijn uit vervlogen tijden…………………………

U kunt de stichting steunen door donateur te worden. U ontvangt dan twee keer per jaar het blad ‘Oud Winschoten’. Klik HIER voor meer informatie.

Foto’s: Jan Glazenburg