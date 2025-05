Sultan vijf jaar na de brand: Een verhaal van doorzettingsvermogen

VLAGTWEDDE – Vandaag is het precies vijf jaar geleden dat restaurant Sultan in Vlagtwedde in vlammen opging. De brand, die op 15 mei 2020 uitbrak, legde het pand volledig in de as. Binnen een half uur werd het gebouw door de brandweer als verloren beschouwd. Ondanks de enorme tegenslag wist eigenaar Segeria Saglam het familiebedrijf er weer bovenop te helpen.

“Ik heb er geen woorden voor,” blikt Saglam terug in het radioprogramma Goud! op Groningen 1. “Je staat daar en alles wat je hebt opgebouwd, is weg. Alles was verloren, op één vorkje na.” De brand vond plaats tijdens de coronapandemie, wat de situatie extra ingewikkeld maakte. Toch besloot Saglam al snel om door te gaan. “We wilden niet thuis gaan zitten. We zeiden tegenelkaar: ‘’Kop d’r veur!’’. Anderhalf jaar later konden we een nieuw pand openen.”

Op de vraag of hij ooit heeft overwogen te stoppen, is Saglam duidelijk: “Eerlijk gezegd niet. We zaten een paar dagen na de brand in de tuin en ik zei: dit gevoel is niet goed. We moeten verder. En dat hebben we gedaan.” De steun van het dorp was groot. Er werd spontaan een crowdfunding opgezet, waar zelfs kinderen hun spaarpot voor openbraken. Toch besloot Saglam dat geld niet aan te nemen. “Dat konden wij niet maken. We waren verzekerd en konden het zelf dragen. Maar de steun voelde enorm goed.”

Vijf jaar later draait restaurant Sultan weer volop. “We staan er nu goed voor. Ik hoop dat niemand dit hoeft mee te maken, maar mijn advies is duidelijk: kijk niet achterom.

De uitzending is terug te luisteren op Westerwolde Actueel bij de radiogids.

Door: Paul van der Laan