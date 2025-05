Toppy Jazz Standards Top 200 (deel 13)

We gaan deze week verder met onze lijst van Toppy Jazz Standards Top 200 en wel de plaatsen 121 t/m 130.

Als bonus tot besluit hoort u het Island Jazz Quintet.

Alle informatie over de liedjes en musici hoort u zoals altijd in de uitzending.

Playlist :

121 – Autumn in New York (Vernon Duke)(1934) – Caterina Valente (album I Happen to like New York)

122 – Easy to Love (Cole Porter)(1936) – Charlie Parker (album jazz ballads 16-disc 1)

123 – This Can’t Be Love (Rodgers- Hart)(1938) – Dave Brubeck (album Bossa Nova USA)

124 – Little Girl Blue (Ridgers-Hart)(195) – The Four Freshmen (album Voices in Love/Love Lost)

125 – East of The Sun (Brooks Bowman)(1934) – Wendy Nottonson (album Lover Man)

126 – Bye Bye Blackbird (Henderson-Dixon)(1926) – Mark Murphy (album Bop for Miles)

127 – If You Could See Me Now (Dameron-Sigman)(1946) – Richie Kamuca (album Charlie)

128 – Moonglow (Eddie de Lange)(1934) – Eddie Daniels/Gary Burton (album Late Night Jazz)

129 – Blue Skies (Irving Berlin)(1927) – Dena DeRose (album Introducing Dena DeRose)

130 – April in Paris (Duke-Harburg)(1932) – Lydia van Dam (album Dutch Jazz Giants 6)

Bonus : So Many Stars – Island Quintet