Brand bij Hempflax wordt vanaf vrijdag met schuim bestreden

OUDE PEKELA – De gemeente Pekela had donderdag een overleg met hennepverwerker Hempflax over een snellere aanpak om de brand in de opslag van hennepstro te blussen. De brand woedt nog steeds. De smeulende resten zorgen voor aanhoudende rook- en stankoverlast in de omgeving.



Vrijdagochtend 08.30 uur begint de particuliere brandweer met het blussen van de brand met zwaarder materiaal en schuim. Dit kan in het begin voor meer rookvorming en stankoverlast zorgen. De mate van overlast is afhankelijk van de windrichting. Het advies is om vrijdag 16 mei ramen en deuren gesloten te houden.



Bewoners in het eerder ontruimde gebied, ook wel het rode gebied genoemd, wordt gevraagd om vrijdag hun huizen te verlaten. In de ochtend benadert de gemeente deze inwoners persoonlijk hierover.

Multifunctioneel centrum De Binding opent vanaf 08.30 uur haar deuren om de bewoners op te vangen.

‘Deze actie moet de voortdurende overlast van de brand in de opslag van Hempflax zo snel mogelijk beëindigen,’ zegt burgemeester Jaap Kuin. ‘We streven ernaar de brand vrijdagavond te blussen, zodat inwoners het dagelijks leven weer kunnen oppakken.’

Gemeente Pekela