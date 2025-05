Drie personen aangehouden bij doorzoeking woning Stadskanaal

Westerwolde Weerbericht van: | Donderdag 15 mei, 06.00 uur door Stefan van der Gijze

VEEL ZON | AANHOUDEND DROOG

De laatste bewolking trekt in de vroege ochtend al vrij snel weg en volgt er vandaag weer een zonnige dag die opnieuw droog blijft. De temperatuur stijgt vanmiddag naar 18 tot 20 graden en waait er een merkbaar aanwezige noordoostenwind met een windkracht 4.

Vanavond is het zonnig en droog. De nacht verloopt eerst helder, later in de nacht raakt het vanuit het noorden bewolkt maar tot regen komt het niet. Voor de bewolking uit daalt de temperatuur naar ongeveer 4 graden. De wind waait zwak uit het noordwesten, later in de nacht wordt deze matig met een windkracht 3 tot 4.

Morgen beginnen we met lage bewolking, in de loop van de ochtend breekt de zon geregeld door en zeker morgenmiddag zou het zonnig moeten zijn. Het blijft droog met temperaturen tussen 16 en 18 graden en waait de wind matig uit het noordwesten.

Ook na morgen krijgt de zon flink wat ruimte, zaterdag verloopt zelfs zonnig. Daarbij behoudt het weer zijn droge karakter en wordt nagenoeg geen regen verwacht. Pas in het volgende weekend zou het wisselvalliger kunnen worden. De temperaturen liggen meest tussen de 18 en 20 graden.