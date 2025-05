Koffiekar de Riggel goed bezocht

Westerwolde Weerbericht van: | Vrijdag 16 mei, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

ZON EN WOLKEN | VOORLOPIG DROOG

Het is nog een vrij zonnige dag, maar vanuit het noorden komt af en toe ook bewolking. Maar dat lost dan ook weer op en we krijgen dus een afwisseling van flinke zonnige perioden en bewolkte momenten. De temperatuur is niet hoog want het wordt vanmiddag maar 15 tot 17 graden. Daarbij staat een zwakke tot matige noordwestenwind.

Vanavond draait de wind naar het noorden tot noordoosten en de meeste bewolking lost vanavond ook weer op. Vannacht is het dan ook redelijk helder, maar morgen zullen wolkenvelden weer gaan afwisselen met zonnige perioden. Maximum morgen rond 19 graden en ook dan een matige zwakke tot matige wind uit het noordwesten tot noorden.

Op zondag is het niet veel anders, maar er is dan niet veel wind en daardoor stijgt de temperatuur tot rond 20 graden. Begin volgende week komt daar nog 1 of 2 graden bij en de eerste dagen is er niet veel wind. Later volgende week draait de wind naar het westen. Daardoor kan de kans op regen wat gaan stijgen.